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З 8 до 18: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 06:45
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про З 8 до 18: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 18 липня, деякі мешканці Дніпра будуть без світла 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили в Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Так, 18 липня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:

  • вул. Алана Шепарда: 10;
  • вул. Аеродром: 1-8, 8А, 9, 12А, 13А, 14А, 17А;
  • вул. Оздоровча: 12А;
  • вул. Академіка Янгеля: 14;
  • вул. Титова: 34А;
  • вул. Гродненська: 22;
  • вул. Наримська: 80;
  • вул. Національної Гвардії: 9, 11, 13, 13А.

Зарядіть телефони та повербанки!

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Новости Днепра про З 8 до 18: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)Українська

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