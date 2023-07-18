З 8 до 18: де сьогодні у Дніпрі не буде світла 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні, 18 липня, деякі мешканці Дніпра будуть без світла 10 годин – з 08:00 до 18:00.
Про це повідомили в Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Так, 18 липня з 08:00 до 18:00 світла не буде за адресами:
Зарядіть телефони та повербанки!
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