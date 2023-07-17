На трасі Дніпро – Харків сталася смертельна ДТП: тіло пасажира затисло в понівеченій автівці

Про це повідомили в обласному ДСНС.
Аварія сталася близько 14-ї години дня поблизу села Голубівка Новомосковського району.
На місце інциденту відразу відправилися рятувальники. Як з’ясували надзвичайники, зіткнулися малотоннажний вантажний автомобіль та вантажна фура.
Пасажир з меншої вантажівки отримав смертельні травми та помер на місці. Його затисло у понівеченому автомобілі. Використавши спеціальне обладнання, рятувальники витягли тіло 47-річного загиблого та передали його поліціянтам.
За кермом цієї вантажівки була 55-річна жінка, яку з травмами грудної клітини ушпиталили до лікарні. Водій фури не постраждав та від допомоги медиків відмовився. Наразі поліціянти з’ясовують обставини аварії.
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