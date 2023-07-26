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  • Єдиний 2% податок скасували, Зеленський підписав податковий закон: що змінилося

Єдиний 2% податок скасували, Зеленський підписав податковий закон: що змінилося

Сьогодні 18:42
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Зеленський підписав законопроєкт №8401, яким скасують єдиний податок та частково мораторій на перевірку акцизних товарів. Закон ухвалили у Верховній Раді ще 30 червня, але тепер його офіційно підтримав президент. 

Новости Днепра про Єдиний 2% податок скасували, Зеленський підписав податковий закон: що змінилося

Зазначається, що ухвалення цього закону – вимога МВФ.

Що на нас чекає з 1 серпня 

Основні зміни на нас чекають вже з 1 серпня. Більшість пунктів стосується людей, які є платником єдиного 2% податку, який скасують з наступного місяця. Тож відтепер:

  • платник 2% ЄП має право написати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати бажану систему оподаткування. Якщо цього не зробити – вас автоматично переведуть на систему, яка діяла до введення ЄП.
  • нові суб’єкти господарювання, які обрали 2% ЄП, автоматично переведуть на ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
  • права та обов’язки платника ПДВ для суб’єктів, реєстрація яких була тимчасово зупинена платником ПДВ, автоматично відновляться
  • платники, які у 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, отримають право повторно перейти на спрощену систему своїм шляхом подання заяви. Якщо вона оформлюється до 1 вересня 2023 року, платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року. 

Крім цього, з 1 серпня частково знімуть мораторій на перевірки для підакцизних товарів – алкоголю, тютюну та палива, а також грального бізнесу та фінпослуг.

При цьому з 1 жовтня повернуть покарання за порушення у сфері застосування РРО. Є виняток для осіб, які ведуть бізнес на прифронтових та фронтових територіях. 

Законопроєктом також передбачено:

  • «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

  • зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);

  • надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за с.прощеною формою.

  • норма, що для передачі юридичними особами товарів для сил оборони не потребує затвердженого переліку КМУ.

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Новости Днепра про Єдиний 2% податок скасували, Зеленський підписав податковий закон: що змінилосяУкраїнська

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