Єдиний 2% податок скасували, Зеленський підписав податковий закон: що змінилося

Зазначається, що ухвалення цього закону – вимога МВФ.
Основні зміни на нас чекають вже з 1 серпня. Більшість пунктів стосується людей, які є платником єдиного 2% податку, який скасують з наступного місяця. Тож відтепер:
Крім цього, з 1 серпня частково знімуть мораторій на перевірки для підакцизних товарів – алкоголю, тютюну та палива, а також грального бізнесу та фінпослуг.
При цьому з 1 жовтня повернуть покарання за порушення у сфері застосування РРО. Є виняток для осіб, які ведуть бізнес на прифронтових та фронтових територіях.
Законопроєктом також передбачено:
«технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
зберегти право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій);
надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за с.прощеною формою.
норма, що для передачі юридичними особами товарів для сил оборони не потребує затвердженого переліку КМУ.
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