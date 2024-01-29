Зеленський назвав неправильною примусову «вуличну» мобілізацію та закликав унеможливити такі ситуації

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.
Президент закликав унеможливити такі ситуації в новому законопроєкті про мобілізацію.
Так, є випадки – дуже неправильно – коли представники військкоматів ходили вулицями та шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми теж були з вами справедливими і чесними. Чи є такі випадки? Так є. Чи правильно це? Абсолютно ні. І представники ТЦК не повинні цього робити. Тому я просив наших військових та депутатів, коли вони готуватимуть законопроєкт про мобілізацію, щоб не було шансів ходити вулицями. Є сьогодні можливості застосування digital-формату, – заявив Зеленський.
Також він додав, що мобілізація в Україні має бути справедливою і треба пам’ятати і про демобілізацію.
Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави як кожен українець, але подяки від суспільства замало. Потрібні справедливі ротації, широкі відпустки – грошима все прикрити не можна. Хоча зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію, – сказав президент.
Зазначимо, нещодавно уряд вніс до ВР проєкт закону про мобілізацію. Але через суспільний резонанс та суперечливі пункти в ньому його повернули на доопрацювання. Також раніше ми писали, що омбудсмен розповів, чи буде в Україні мобілізація людей із інвалідністю.
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