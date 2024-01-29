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Зеленський назвав неправильною примусову «вуличну» мобілізацію та закликав унеможливити такі ситуації

Сьогодні 11:53
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Президент України Володимир Зеленський назвав «абсолютно неправильним», коли представники ТЦК роздають повістки військовозобов'язаним на вулиці та іноді затримують їх із застосуванням сили.

Новости Днепра про Зеленський назвав неправильною примусову «вуличну» мобілізацію та закликав унеможливити такі ситуації

Про це він розповів в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Президент закликав унеможливити такі ситуації в новому законопроєкті про мобілізацію.

Так, є випадки – дуже неправильно – коли представники військкоматів ходили вулицями та шукали хлопців, які не приходили до військкоматів. Але тут я хотів би, щоб ми теж були з вами справедливими і чесними. Чи є такі випадки? Так є. Чи правильно це? Абсолютно ні. І представники ТЦК не повинні цього робити. Тому я просив наших військових та депутатів, коли вони готуватимуть законопроєкт про мобілізацію, щоб не було шансів ходити вулицями. Є сьогодні можливості застосування digital-формату, – заявив Зеленський.

Також він додав, що мобілізація в Україні має бути справедливою і треба пам’ятати і про демобілізацію.

Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави як кожен українець, але подяки від суспільства замало. Потрібні справедливі ротації, широкі відпустки – грошима все прикрити не можна. Хоча зарплата висока, але потрібна справедливість. Я чекаю від військових закону про справедливу мобілізацію, – сказав президент.

Зазначимо, нещодавно уряд вніс до ВР проєкт закону про мобілізацію. Але через суспільний резонанс та суперечливі пункти в ньому його повернули на доопрацювання. Також раніше ми писали, що омбудсмен розповів, чи буде в Україні мобілізація людей із інвалідністю.

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