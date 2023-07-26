Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилось

Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилось

Сегодня 18:42
просмотров

Зеленский подписал законопроект №8401, которым отменят единый налог и частично мораторий на проверку акцизных товаров. Закон был принят в Верховной Раде еще 30 июня, но теперь его официально поддержал президент.

Новости Днепра про Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилось

Отмечается, что принятие этого закона – требование МВФ.

Что нас ждет с 1 августа

Основные изменения нас ждут уже с 1 августа. Большинство пунктов касается людей, являющихся плательщиком единого 2% налога, который отменят со следующего месяца. Отныне:

  • плательщик 2% ЕН имеет право написать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать желаемую систему налогообложения. Если этого не сделать – вас автоматически переведут на систему, действовавшую до введения ЕН.
  • новых субъектов хозяйствования, избравшие 2% ЕН, автоматически переведут на ЕН третьей группы со ставкой 5%;
  • права и обязанности плательщика НДС для субъектов, регистрация которых была временно остановлена плательщиком НДС, автоматически восстановятся
  • плательщики, перешедшие в 2023 году с 2% ЕП на общую систему, получат право повторно перейти на упрощенную систему своим путем подачи заявления. Если оформляется до 1 сентября 2023 года, плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.

Кроме этого, с 1 августа частично снимут мораторий на проверки для подакцизных товаров – алкоголя, табака и топлива, а также игорного бизнеса и финуслуг.

При этом с 1 октября возвратят наказание за нарушение в области применения РРО. Есть исключение для лиц, ведущих бизнес на прифронтовых и фронтовых территориях.

Законопроектом также предусмотрено:

  • «технический долг» (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
  • сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий)
  • предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.
  • норма, что для передачи юридическими лицами товаров для сил обороны не требует утвержденного перечня КМУ.

Читайте также:

Новости Днепра про Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилосьУкраїнська Новости Днепра про Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилосьРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности
Новости Днепра
19.07.2023 07:15
Зеленский подписал закон, которым расширен перечень обстоятельств для демобилизации: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения…

В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности
Новости Днепра
08.07.2023 17:33
В Украине с 11 июля запретят продавать ароматизированные сигареты и будут штрафовать за курение вейпов: подробности

С 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978,…

Минирование ЗАЭС и возможные последствия: все, что известно на сейчас
Новости Днепра
22.06.2023 14:59
Минирование ЗАЭС и возможные последствия: все, что известно на сейчас

Сегодня президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что россия…

С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель
Новости Украины
20.06.2023 15:48
С 1 июля в Украине возвращают налоги на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель

В начале полномасштабной войны парламент почти полностью отменил акциз на…

Последние новости

В центре Днепра видно столб дыма: что известно
В центре Днепра видно столб дыма: что известно

В среду, 26 июля, в центре Днепра был замечен черный столб дыма.

Сегодня 19:20
4
просмотров
В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода
В Днепре через 6 лет вынесли приговор водителю, который насмерть сбил пешехода

Почти шесть лет шел суд над водителем, который насмерть сбил пешехода.

Сегодня 18:10
3
просмотров
Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора
Жителей Днепра просят не игнорировать тревогу: ориентировочное время подлета ракет час-полтора

Пожалуйста, берегите себя!

Сегодня 17:53
9
просмотров
Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкция
Как посчитать размер собственной пенсии в Днепре в 2023 году: инструкция

Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа, зарплаты, которую будущий пенсионер получал во время работы, но и средней оплаты труда по стране. Расчетами занимается Пенсионный фонд и по достижению пенсионного возраста житель Днепра может увидеть размер своей…

Сегодня 17:23
5
просмотров
Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank
Жители Днепра второй раз за семь дней жалуются на работу Monobank

Сегодня, 26 июля, приложение Monobank снова перестало работать.

Сегодня 17:23
3
просмотров
В Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему
В Днепропетровской области четыре дня будут раздаваться выстрелы: где и почему

В Каменском, что на Днепропетровщине, предупредили о стрельбищах

Сегодня 17:06
5
просмотров
В TikTok сказали, что власть собирается повысить пенсионный возраст до 72 лет: правда ли это
В TikTok сказали, что власть собирается повысить пенсионный возраст до 72 лет: правда ли это

Видели эти видео?

Сегодня 16:40
6
просмотров
В Новомосковске хотели ремонтировать общественный туалет по цене 2 квартир в центре города
В Новомосковске хотели ремонтировать общественный туалет по цене 2 квартир в центре города

В Новомосковске на Днепропетровщине собирались ремонтировать туалет по завышенной цене.

Сегодня 16:26
3
просмотров
В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)
В Днепре в яхт-клубе увидели редкое для этих мест животное: возможно, было домашним (ВИДЕО)

Кто потерял?)

Сегодня 15:25
14
просмотров
В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла
В Днепропетровской области 2-летний малыш закрылся в квартире, пока мама отошла

В Покрове на Днепропетровщине ребенок закрылся в квартире.

Сегодня 15:13
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх