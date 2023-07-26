Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилось

Отмечается, что принятие этого закона – требование МВФ.
Основные изменения нас ждут уже с 1 августа. Большинство пунктов касается людей, являющихся плательщиком единого 2% налога, который отменят со следующего месяца. Отныне:
Кроме этого, с 1 августа частично снимут мораторий на проверки для подакцизных товаров – алкоголя, табака и топлива, а также игорного бизнеса и финуслуг.
При этом с 1 октября возвратят наказание за нарушение в области применения РРО. Есть исключение для лиц, ведущих бизнес на прифронтовых и фронтовых территориях.
Законопроектом также предусмотрено:
Читайте также:
Автор:
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении оснований увольнения…
С 11 июля вступают в силу нормы Закона № 1978,…
Сегодня президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что россия…
В начале полномасштабной войны парламент почти полностью отменил акциз на…
В среду, 26 июля, в центре Днепра был замечен черный столб дыма.
Почти шесть лет шел суд над водителем, который насмерть сбил пешехода.
Пожалуйста, берегите себя!
Пенсия в Украине зависит не только от наличия страхового стажа, зарплаты, которую будущий пенсионер получал во время работы, но и средней оплаты труда по стране. Расчетами занимается Пенсионный фонд и по достижению пенсионного возраста житель Днепра может увидеть размер своей…
Сегодня, 26 июля, приложение Monobank снова перестало работать.
В Каменском, что на Днепропетровщине, предупредили о стрельбищах
Видели эти видео?
В Новомосковске на Днепропетровщине собирались ремонтировать туалет по завышенной цене.
Кто потерял?)
В Покрове на Днепропетровщине ребенок закрылся в квартире.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!