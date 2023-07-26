Единый 2% налог отменили, Зеленский подписал налоговый закон: что изменилось

Зеленский подписал законопроект №8401, которым отменят единый налог и частично мораторий на проверку акцизных товаров. Закон был принят в Верховной Раде еще 30 июня, но теперь его официально поддержал президент.

Отмечается, что принятие этого закона – требование МВФ.

Что нас ждет с 1 августа

Основные изменения нас ждут уже с 1 августа. Большинство пунктов касается людей, являющихся плательщиком единого 2% налога, который отменят со следующего месяца. Отныне:

плательщик 2% ЕН имеет право написать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать желаемую систему налогообложения. Если этого не сделать – вас автоматически переведут на систему, действовавшую до введения ЕН.

новых субъектов хозяйствования, избравшие 2% ЕН, автоматически переведут на ЕН третьей группы со ставкой 5%;

права и обязанности плательщика НДС для субъектов, регистрация которых была временно остановлена плательщиком НДС, автоматически восстановятся

плательщики, перешедшие в 2023 году с 2% ЕП на общую систему, получат право повторно перейти на упрощенную систему своим путем подачи заявления. Если оформляется до 1 сентября 2023 года, плательщик будет считаться плательщиком ЕН с 1 августа 2023 года.

Кроме этого, с 1 августа частично снимут мораторий на проверки для подакцизных товаров – алкоголя, табака и топлива, а также игорного бизнеса и финуслуг.

При этом с 1 октября возвратят наказание за нарушение в области применения РРО. Есть исключение для лиц, ведущих бизнес на прифронтовых и фронтовых территориях.

Законопроектом также предусмотрено:

«технический долг» (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года в электронном кабинете) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты ЕН и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий)

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах названия товаров (услуг) по упрощенной форме.

норма, что для передачи юридическими лицами товаров для сил обороны не требует утвержденного перечня КМУ.

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