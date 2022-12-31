“Якщо не буде непередбачених ситуацій, то забезпечимо Дніпро електрикою, водою, теплом”, – Філатов

Сьогодні, 31 грудня, росіяни знову завдали ракетного удару по Україні.

Щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, у Дніпрі та області превентивно вимикали світло.

Поступово системи починають запускати та подавати світло у домівки містян.

Про це написав мер Дніпра Борис Філатов.

Вмикаємося. Піднімаємо системи. Як я і обіцяв – якщо не буде непередбачених ситуацій, то забезпечимо Місто електрикою/ водою/ теплом. Тримайте кулаки за енергетиків та комунальників. Вони – просто неймовірні люди. Точніше, не люди. Боги, – написав Борис Філатов.