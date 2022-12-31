«Если не будет непредвиденных ситуаций, то обеспечим Днепр электричеством, водой, теплом», — Филатов

Чтобы избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, в Днепре и области превентивно выключали свет.
Постепенно системы начинают запускать и подавать свет в дома горожан.
Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов.
Включаемся. Поднимаем системы. Как я и обещал – если не будет непредвиденных ситуаций, то обеспечим Город электричеством/водой/теплом. Держите кулаки за энергетиков и коммунальщиков. Они – просто невероятные люди. Вернее, не люди. Боги, – написал Борис Филатов.
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