«Если не будет непредвиденных ситуаций, то обеспечим Днепр электричеством, водой, теплом», — Филатов

Сегодня, 31 декабря, россияне снова нанесли ракетный удар по Украине.

Чтобы избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, в Днепре и области превентивно выключали свет.

Постепенно системы начинают запускать и подавать свет в дома горожан.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов.

Включаемся. Поднимаем системы. Как я и обещал – если не будет непредвиденных ситуаций, то обеспечим Город электричеством/водой/теплом. Держите кулаки за энергетиков и коммунальщиков. Они – просто невероятные люди. Вернее, не люди. Боги, – написал Борис Филатов.