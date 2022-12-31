Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Уже який день поспіль на касах супермаркетів вишиковуються величезні черги.
Ми вирішили дізнатися, чи є черги у магазинах Дніпра сьогодні, 31 грудня.
Так, у “Варусі” людей в магазині чимало, але черг на касах майже немає.
В “АТБ” людей теж багатенько, але черги швидко “рухаються”.
Тому, якщо забули щось купити на новорічний стіл, поспішіть, адже сьогодні супермаркети можуть зачинятися раніше.
Інакша ситуація на “Новій пошті”. Там черги величезні, своєї черги доводиться чекати хвилин 40.
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