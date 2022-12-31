Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Сьогодні 16:26
просмотров

Незважаючи на ракетний терор з боку росіян, українці готуються зустріти Новий рік.

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Уже який день поспіль на касах супермаркетів вишиковуються величезні черги.

Ми вирішили дізнатися, чи є черги у магазинах Дніпра сьогодні, 31 грудня.

Так, у “Варусі” людей в магазині чимало, але черг на касах майже немає.

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

В “АТБ” людей теж багатенько, але черги швидко “рухаються”.

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Тому, якщо забули щось купити на новорічний стіл, поспішіть, адже сьогодні супермаркети можуть зачинятися раніше.

Інакша ситуація на “Новій пошті”. Там черги величезні, своєї черги доводиться чекати хвилин 40. 

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у Дніпрі

Читайте також:

Новости Днепра про Новорічна метушня: чи є черги у супермаркетах та на пошті у ДніпріУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Світло, воду, тепло ми однаково ввімкнемо. А вас ми будемо ненавидіти століттями”: мер Дніпра про ракетну загрозу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:36
    “Світло, воду, тепло ми однаково ввімкнемо. А вас ми будемо ненавидіти століттями”: мер Дніпра про ракетну загрозу

    Зараз по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

    Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:10
    Які трамваї та тролейбуси сьогодні працюють у Дніпрі

    Важлива інформація!

    У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького спалахнув авто
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького спалахнув авто

    30 грудня у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького спалахнув легковий…

    На війні загинув 43-річний Герой із Нікополя
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    На війні загинув 43-річний Герой із Нікополя

    25 грудня загинув старший сержант із Нікополя Андрій Алєксєєвець. Він…

    Наверх