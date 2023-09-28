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Які заходи запланували в Дніпрі на День захисників та захисниць

Сьогодні 15:21
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У Дніпрі цими вихідними пройде низка заходів.

Новости Днепра про Які заходи запланували в Дніпрі на День захисників та захисниць

У департаменті парків та рекреацій анонсували благодійні заходи на День захисників та захисниць. 

Субота, 30 вересня 

Відкритий захід зі спортивного орієнтування «Золота осінь» у парку ім. Т.Г. Шевченка. Коли – 9:00-15:00
 
Показовий виступ спортивних напрямків «У русі життя» від учасників Університет третього віку в сквері Прибережний. Коли – 16:00-18:00
 
Свято вихідного дня в парку ім. Писаржевського. Коли – 15:00- 16:30
 
Свято вихідного дня у сквері Прибережний. Коли – 15:00- 16:30
 
Кінотеатр просто неба в Молодіжному парку Новокодацький. Коли – 18:00

Неділя, 1 жовтня 

На День Захисників та Захисниць України запланували фестиваль «Дніпровські вечорниці» в парку ім. Писаржевського, сквері Прибережний, парку ім. Т.Г. Шевченка, сквері ім. Олександра Усачова та сквері Олексій Хільського. 
 
Коли: 15:00-21:30
Що буде: традиційні розваги з концертом, піснями, ворожками та цікавими фотозонами. Усі кошти, зібрані на вечорницях підуть на підтримку наших захисників. 
 
У парку Зелений Гай пройде благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з 14:00-19:00. 
 
У Молодіжному парку “Новокодацький” пройде культурно-розважальний захід до Дня Захисника України. Початок о 15:00
 
Культурний духовно-патріотичний захід «Слова про матір» пройде в Амурському парку з 15 до 19 години.
 
 

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