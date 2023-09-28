Які заходи запланували в Дніпрі на День захисників та захисниць
Які заходи запланували в Дніпрі на День захисників та захисниць
Сьогодні 15:21
просмотров
У Дніпрі цими вихідними пройде низка заходів.
У департаменті парків та рекреацій анонсували благодійні заходи на День захисників та захисниць.
Субота, 30 вересня
Відкритий захід зі спортивного орієнтування «Золота осінь» у парку ім. Т.Г. Шевченка. Коли – 9:00-15:00
Показовий виступ спортивних напрямків «У русі життя» від учасників Університет третього віку в сквері Прибережний. Коли – 16:00-18:00
Свято вихідного дня в парку ім. Писаржевського. Коли – 15:00- 16:30
Свято вихідного дня у сквері Прибережний. Коли – 15:00- 16:30
Кінотеатр просто неба в Молодіжному парку Новокодацький. Коли – 18:00
Неділя, 1 жовтня
На День Захисників та Захисниць України запланували фестиваль «Дніпровські вечорниці» в парку ім. Писаржевського, сквері Прибережний, парку ім. Т.Г. Шевченка, сквері ім. Олександра Усачова та сквері Олексій Хільського.
Коли: 15:00-21:30
Що буде: традиційні розваги з концертом, піснями, ворожками та цікавими фотозонами. Усі кошти, зібрані на вечорницях підуть на підтримку наших захисників.
У парку Зелений Гай пройде благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з 14:00-19:00.
У Молодіжному парку “Новокодацький” пройде культурно-розважальний захід до Дня Захисника України. Початок о 15:00
Культурний духовно-патріотичний захід «Слова про матір» пройде в Амурському парку з 15 до 19 години.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"