У Дніпровському районі під колесами електропоїзда загинув 16-річний хлопець

Учора у Дніпровському районі сталася жахлива трагедія.

У селі Сурсько-Литовське під колесами електропоїзда загинув 16-річний хлопець.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Попередньо відомо, що електропоїзд, рухаючись по маршруту, допустив наїзд на неповнолітнього хлопця, який йшов поряд з колією на зустріч потягу.

На жаль, від отриманих травм підліток помер на місці.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Українська

Автор: