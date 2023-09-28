Какие мероприятия запланировали в Днепре в День защитников и защитниц

В Днепре в эти выходные пройдет ряд мероприятий.

В департаменте парков и рекреаций анонсировали благотворительные мероприятия в День защитников и защитниц.

Суббота, 30 сентября

Открытое мероприятие по спортивной ориентировке «Золотая осень» в парке им. Т.Г. Шевченко. Когда – 9:00-15:00

Показательно выступление спортивных направлений «В движении жизни» от участников Университета третьего возраста в сквере Прибрежный. Когда – 16:00-18:00

Праздник выходного дня в парке им. Писаржевского. Когда — 15:00-16:30

Праздник выходного дня в Прибрежном сквере. Когда — 15:00-16:30

Кинотеатр под открытым небом в Молодежном парке Новокодацкий. Когда – 18:00

Воскресенье, 1 октября

В День Защитников и Защитниц Украины запланировали фестиваль «Днепровские вечерницы» в парке им. Писаржевского, Прибрежном сквере, парке им. Т.Г. Шевченко, сквере им. Александра Усачёва и сквере Алексей Хильского.

Когда: 15:00-21:30

Что будет: традиционные развлечения с концертом, песнями, гадалками и интересными фотозонами. Все средства, собранные на вечерницах, пойдут в поддержку наших защитников.

В парке Зеленый Гай пройдет благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ с 14:00-19:00.

В Молодежном парке «Новокодакский» пройдет культурно-развлекательное мероприятие ко Дню Защитника Украины. Начало в 15:00

Культурное духовно-патриотическое мероприятие «Слова о матери» пройдет в Амурском парке с 15 до 19 часов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: