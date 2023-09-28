Активні екскурсії та особлива атмосфера: у Дніпрі у вихідні буде працювати ботсад

Хороша новина!

У цю неділю, 1 жовтня, ботанічний сад ДНУ буде приймати гостей. Час роботи з 10:00 до 16:00.

Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.

На відвідувачів чекатимуть: свіже чисте повітря, особлива атмосфера, активні (проводитиме директор саду Анатолій Кабар) та пасивні (за QR-кодами на табличках біля дерев) екскурсії, тропічний та субтропічний світ експозиційної оранжереї тощо.

Вхід з вулиці Бронетанкова через адміністративний корпус.

Крім того, усі охочі зможуть придбати кімнатні рослини, лікарські та декоративні багаторічники, букети з сухоцвітів, трав’яні чаї, декоративні деревно-чагарникові рослини і не тільки.

Вартість квитка:

дорослі – 45 грн;

діти від 7 до 14 років – 15 грн;

діти до 7 років – безкоштовно;

переселенці та учасники бойових дій – 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення);

діти переселенців та учасників бойових дій – 9 грн.

Квитки на територію саду та в експозиційну оранжерею – оплачуються окремо.

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