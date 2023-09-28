Активні екскурсії та особлива атмосфера: у Дніпрі у вихідні буде працювати ботсад

У цю неділю, 1 жовтня, ботанічний сад ДНУ буде приймати гостей. Час роботи з 10:00 до 16:00.
Про це повідомили на сторінці ботсаду у ФБ.
На відвідувачів чекатимуть: свіже чисте повітря, особлива атмосфера, активні (проводитиме директор саду Анатолій Кабар) та пасивні (за QR-кодами на табличках біля дерев) екскурсії, тропічний та субтропічний світ експозиційної оранжереї тощо.
Вхід з вулиці Бронетанкова через адміністративний корпус.
Крім того, усі охочі зможуть придбати кімнатні рослини, лікарські та декоративні багаторічники, букети з сухоцвітів, трав’яні чаї, декоративні деревно-чагарникові рослини і не тільки.
Вартість квитка:
Квитки на територію саду та в експозиційну оранжерею – оплачуються окремо.
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