Як зареєструватися на додаткову сесію НМТ: подробиці

Абітурієнтам, які отримали відмову у реєстрації під час основного періоду НТМ-2023, не потрібно повторно створювати інший персональний кабінет.

Вони можуть скористатися тим, що вже є, у період додаткової реєстрації, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Подати документи на додаткову сесію можна з 5 по 12 червня.

“Для реєстрації вам достатньо зайти до персонального кабінету й доопрацювати в ньому надані вами раніше реєстраційну інформацію та/або копії документів. Створивши ще один кабінет, ви, найімовірніше, не зможете до нього зайти наступного разу, адже програма реєстрації блокує дублі персональних кабінетів, щоб забезпечити рівні права всіх учасників НМТ”, – пояснили в УЦОЯО.

Для реєстрації у додатковій сесії не треба буде наново подавати усі документи.

Також не потрібно буде надавати заяву про те, щоб взяти участь у додатковій сесії чи документи, які засвідчують поважну причину, що завадила зареєструватися впродовж квітня.

Як зазначають в УЦОЯО, в персональному кабінеті система “пам’ятає” про відмову в реєстрації. Тому достатньо завантажити копії тих документів, через які ви її отримали.

Якщо ж все зробили правильно, однак продовжити реєстрацію не виходить, варто звернутись до регіонального центру оцінювання якості освіти, де можна отримати допомогу та інструкції для подальших дій.

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