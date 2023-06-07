Не витримало серце: у Кам’янському помер солдат ЗСУ, який був у відпустці

Світла пам'ять!

31 травня у Кам’янському, перебуваючи у відпустці, помер 47-річний солдат ЗСУ Олександр Шевченко. У захисника не витримало серце.

Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов.

Олександр народився 29 вересня 1975 року в Дніпродзержинську. 1993-го закінчив ПТУ №24. Від початку червня минулого року захищав українську землю від російських окупантів.

У нього залишилися донька, батьки та брат.

Поховають воїна завтра, 8 червня, о 12:00 на Алеї Героїв кладовища на вулиці Весняній.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя! Вічна слава!

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