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Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности

Сегодня 07:15
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Абитуриентам, получившим отказ в регистрации во время основного периода НТМ-2023, не нужно повторно создавать другой персональный кабинет.

Новости Днепра про Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробности

Они могут воспользоваться тем, что уже есть, в период дополнительной регистрации, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
 
Подать документы на дополнительную сессию можно с 5 по 12 июня.
 
«Для регистрации вам достаточно зайти в персональный кабинет и доработать в нем предоставленную вами ранее регистрационную информацию и/или копии документов.
 
Создав еще один кабинет, вы, вероятнее всего, не сможете в него зайти в следующий раз, ведь программа регистрации блокирует дубли персональных кабинетов, чтобы обеспечить равные права всех участников НМТ», – пояснили в УЦОКО.
 
Для регистрации в дополнительной сессии не нужно будет снова подавать все документы.
 
Также не нужно будет подавать заявление о том, чтобы принять участие в дополнительной сессии или документы, удостоверяющие уважительную причину, помешавшую зарегистрироваться в течение апреля.
 
Как отмечают в УЦОКО, в персональном кабинете система «помнит» об отказе в регистрации. Поэтому достаточно загрузить копии документов, через которые вы ее получили.
 
Если все сделали правильно, однако продолжить регистрацию не получается, то следует обратиться в региональный центр оценки качества образования, где можно получить помощь и инструкции для дальнейших действий.

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Новости Днепра про Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ: подробностиРусский

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