Не хоче, щоб біля його будинку їздили: у Дніпрі чоловік напав з сокирою на авто

У неділю, 4 червня, у Дніпрі на вул. Пожежній стався жахливий інцидент.

Там місцевий мешканець зупинив автомобіль Seat Ibiza, в якому їхали дві жінки, 2-річна дитина та чоловік. Водій вийшов із авто, щоб з’ясувати, що сталося, але громадянин дістав сокиру та почав нею розмахувати.

Про це повідомляє у Фейсбук Діана Городкова, яка і була в машині.

Ми вирішили швидко їхати з цього місця. Та коли чоловік сів у машину, нападник розбив скло зліва біля водія. Посипалося скло, дитина злякано почала кричати. Потім нападник заніс сокиру над моїм склом (я сиділа за водієм позаду). На мене полетіли уламки скла, коли ми вже рушили з місця, – написала жінка.

За її словами, причина таких дій нападника – він не хоче, щоб машини їздили тією вулицею, де стоїть його будинок.

Жінка викликала поліцію.

Ще до того, як група реагування з’явилася на місце злочину, до мене і до мого чоловіка підійшли якісь люди, які свідомо виправдовували нападника й казали: “Зачем полиция, давайте решим как-то…” Нападник також підійшов, кидався, вдарив знайомих дівчат. Кричав нам, що ми не знаємо, з ким зв’язалися. Прикривався татом. Панове, що саме ми “рєшим”? Що моя дитина другий день не відпускає мою руку й питає: “Чому той дядько хоче нас убити?” Чи, може, ми “рєшим”, як нормалізувати тиск моєї мами після нападу? Або “рєшим”, як тепер закрити очі, коли треба спати(бо це нереально з такими сусідами), – підсумувала Діана.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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