Мешканці Дніпра знаходять старовинні монети біля своїх дворищ

Біля своїх садиб дніпряни знаходяться давні артефакти.

Мешканці Амур-нижньодніпровського району знаходять старовинні артефакти поблизу своїх садиб. Часто непримітні черепки, який валяються під ногами, виявляються досить цінними історичними експонатами.

На території АНД-району раніше розташовувалося старе козацьке поселення Кам’янка, яке існувало ще до того, як з’явився Катеринослав. Тому у цій частині міста часто можна знайти цікаві артефакти.

Як розповіли у спільноті “Історія Старожитньої Кам’янки”, нещодавно один із мешканців під час прогулянки знайшов старі російські монети “деньга” 1747 року. Дослідники вирішили вирушити на місце знахідки та ще покопирсатися.

І не дарма. За 20 хвилин їм вдалося знайти ще декілька цікавих артефактів, серед яких був посуд, якому кілька сторіч.

Після візуального огляду за 20 хвилин ми виявили значну кількість фрагментів кераміки, скла, кременю. Коли то все помилося, проявилися гарний декор та деталі. Є серед знахідок фрагменти посуду, яким кілька тисяч років. Значна ж частина – більш пізня і може датуватися 18-19 ст, – розповіли міські дослідники.

Дніпряни звернулися до фахівців та археологів, щоб ті перевірили ці знахідки та встановили, чи справді вони мають цінність.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що мешканці Перемоги знайшли на своєму подвір’ї артефакти часів СРСР.

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