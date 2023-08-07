Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Сьогодні 14:41
просмотров

Парк Шевченка у нинішніх розмірах з'явився у 1950-х роках. До цього він був меншого розміру і не мав моста на Монастирський острів, а з оглядового майданчика можна було побачити лише бурхливі хвилі річки, а не набережну.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав парк у 1950-х роках.

Свою нинішню назву парк Шевченка у Дніпрі отримав у 1920-х роках. Відпочивати тут могли усі охочі, попередньо заплативши за вхід. У парку з’явився Зелений театр, з’явилося невелике оглядове колесо.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Відновлювати парк Шевченка у Дніпрі почали одразу після закінчення Другої світової війни. Роботи були комплексні і почалися 1945 року, а закінчилися лише 1952 року. Після реконструкції парк став більшим – до нього додали частину Дворянської площі та огородили місцину чавунною огорожею.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

#image_title

Біля входу встановили знамениту колонаду, а на всій території парку стали ставити пам’ятники.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Так, у парку з’явився бюст генералу Каруні та  пам`ятник Сталіну. Останній зник у 1956 році буквально за одну ніч.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Також у парку встановили пам’ятник Тарасу Шевченку – сьогодні на його місця залишився лише постамент. Нинішнього Палацу студентів встановили великий фонтан.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Дуже модно на той час було встановлювати ажурні павільйони та ковані ворота у парках.

А поряд із оглядовим майданчиком, на скелястому пагорбі збудували ресторан «Хвиля», але вже 1979 року його «замінив» більший за площею ресторан «Маяк».

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Наприкінці 1950-х з’явився міст на Монастирський острів і почалося облаштування «острівної» частини парку.

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

фото: Ю. Биковский, О. Олександров, С. Грицаенко, група «Історія в фотографіях Катеринослав-Дніпропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людей
Новини Дніпра
Сьогодні 14:46
У водоймищах Дніпра та області виявили холероподібний вібріон: чи є небезпека для людей

Фахівці виявили у водоймищах Дніпра та області холероподібний вібріон.

У Дніпрі біля фонтану “Білий лебідь” втонув чоловік: тіло досі шукають
Новини Дніпра
Сьогодні 13:23
У Дніпрі біля фонтану “Білий лебідь” втонув чоловік: тіло досі шукають

Жахливий інцидент стався 6 серпня.

У Дніпрі банда розбійників вдерлася до квартири свого товариша, щоб вкрасти 150 тис. гривень
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
У Дніпрі банда розбійників вдерлася до квартири свого товариша, щоб вкрасти 150 тис. гривень

У Дніпрі злодії вдерлися в чужу квартиру.

Поблизу Дніпра виявили містечко лисиць (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 12:52
Поблизу Дніпра виявили містечко лисиць (ФОТО)

У Дніпровському районі виявили містечко лисиць.

Наверх