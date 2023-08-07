Як виглядав парк Шевченка більше 70 років тому: ажурні павільйони та деревˋяний ресторан (ФОТО)

Парк Шевченка у нинішніх розмірах з'явився у 1950-х роках. До цього він був меншого розміру і не мав моста на Монастирський острів, а з оглядового майданчика можна було побачити лише бурхливі хвилі річки, а не набережну.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав парк у 1950-х роках.

Свою нинішню назву парк Шевченка у Дніпрі отримав у 1920-х роках. Відпочивати тут могли усі охочі, попередньо заплативши за вхід. У парку з’явився Зелений театр, з’явилося невелике оглядове колесо.

Відновлювати парк Шевченка у Дніпрі почали одразу після закінчення Другої світової війни. Роботи були комплексні і почалися 1945 року, а закінчилися лише 1952 року. Після реконструкції парк став більшим – до нього додали частину Дворянської площі та огородили місцину чавунною огорожею.

Біля входу встановили знамениту колонаду, а на всій території парку стали ставити пам’ятники.

Так, у парку з’явився бюст генералу Каруні та пам`ятник Сталіну. Останній зник у 1956 році буквально за одну ніч.

Також у парку встановили пам’ятник Тарасу Шевченку – сьогодні на його місця залишився лише постамент. Нинішнього Палацу студентів встановили великий фонтан.

Дуже модно на той час було встановлювати ажурні павільйони та ковані ворота у парках.

А поряд із оглядовим майданчиком, на скелястому пагорбі збудували ресторан «Хвиля», але вже 1979 року його «замінив» більший за площею ресторан «Маяк».

Наприкінці 1950-х з’явився міст на Монастирський острів і почалося облаштування «острівної» частини парку.

фото: Ю. Биковский, О. Олександров, С. Грицаенко, група «Історія в фотографіях Катеринослав-Дніпропетровск»

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