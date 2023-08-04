Як виглядав берег Дніпра без набережної понад 100 років тому: крутий схил та гранітна скеля (ФОТО)

Міст на Монастирський острів був побудований понад 70 років тому. Сьогодні важко уявити, як ця частина міста виглядала без нього та як жителі добиралися на острів на човнах.

Журналісти dnepr.info зібрали старовинні листівки, де видно скелястий берег Шевченка парку без мосту. Фотокартки було випущено понад 100 років тому.

Міст, що веде з парку Шевченка на Монастирський острів, був збудований у Дніпрі наприкінці 1950-х років. До цього дістатися на острів можна було лише човні. Станція, де можна було взяти човен, знаходилася неподалік того місця, де сьогодні розташований міст. Підійти до станції можна було із центральної частини міста.

Схил з паркової гори був дуже крутий і скелястий. Щоб потрапити на пологий берег, треба було спуститися вниз по гранітних скелях чи обходили гору.

Унизу біля води росло кілька дерев і з висоти вони виглядали так, ніби їх затопило водою.

Шлях до води був важким і небезпечним, тому люди, що гуляли парком, воліли насолоджуватися видом на річку з висоти.

До того, як з’явився міст, на скелях біля Дніпра був розташований оглядовий майданчик, праворуч від ресторану «Маяк». Зараз люди тут практично не ходять і як оглядовий майданчик територія не використовується, оскільки весь огляд закритий деревами, що виросли на набережній.

Те, що ми бачимо зараз, проходячи мостом на острів – результат роботи архітекторів та робітників, які намили проїжджу та пішохідну частину набережної.

фото: відкриті джерела

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