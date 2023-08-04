Фонтан-примара на Запорізьскому шосе у Дніпрі: гранітні валуни та місце прогулянок для собак (ФОТО)

Журналісти dnepr.info знайшли один із таких занедбаних фонтанів у дворі будинку на Запорізькому шосе.
До активного будівництва проспекту Гагаріна у Дніпрі, межа міста проходила на Підстанції – там уже розпочинався район міських дач. Після того, як у середині 1960-х років по проспекту було збудовано нові будинки, місто вирішили «продовжити» і почали будувати багатоквартирні будинки. Територія отримала назву «Запорізьке шосе» і вже до середини 1970-х років тут було збудовано кілька п’ятиповерхових будівель.
Будинків було небагато, оскільки рельєф місцевості не дозволяв розгорнути масштабне будівництво – поряд була балка. Але у дворах збудованих будинків намагалися облаштувати все необхідне для зручності мешканців. Так, на перших поверхах будівель розміщували магазини, а поряд із під’їздами встановлювали лавочки, клумби, дитячі майданчики та фонтани.
Один із таких фонтанів знаходився практично на перехресті Запорізького шосе. У чаші лежали валуни, поряд проходила вимощена бетонними плитами доріжка та стояли лави.
Тепер же ця сама територія виглядає інакше. У чаші басейну вода зникла на початку 1990-х.
Згодом замість води в ній виросли дерева, кущі та трава.
Валуни хтось дбайливо переклав на дві купи – дивно, але навіть через стільки років їх не вкрали.
Доріжка з плит та лави зникли.
Територія біля басейну більше схожа на занедбаний сад – тут багато трав, кущів і дерев. Люди мало тут ходять. Єдині кого можна зустріти на галявині біля колишнього басейну – бездомні собаки та коти.
старе фото: група «Рідний Дніпропетровськ»
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