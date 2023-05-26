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  • Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

Сьогодні 18:09
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У 1950-х роках для масштабного будівництва у місті матеріали підвозили залізницею, а після здачі об'єкту рейки знімали та переносили на інший будмайданчик. Така практика використовувалася для облаштування житлових масивів, проспектів. Зокрема колись на проспекті Гагаріна у Дніпрі була залізниця. Нині на її місці ростуть квіти.

Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як вона виглядала.

Наприкінці 1940-х на початку 1950-х роках нинішній район, де знаходиться проспект Гагаріна був практично пустирем, а на місці сучасних вишів знаходилися дачі. Єдиною окрасою місцевості був ботанічний сад.

Після Другої світової війни район проспекту почали інтенсивно забудовувати, а на тій частині проспекту, де сьогодні ростуть ялинки та цвітуть тюльпани, облаштували залізницю. Потрібна вона була для того, щоб підвозити будівельні матеріали туди, де зводилися нові будівлі. Так, на старих фото можна побачити, що залізниця проходила повз головний корпус університету ДІІТу.

Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

Скоріш за все це було відгалуження від основної відомчої залізниці, яка вела з Підстанції на територію ДІІТу та повертала до студмістечка в районі, де сьогодні знаходиться «синій» корпус ДДУ. На території студмістечка ДІІТу навіть було депо, нині його вже не існує.

За допомогою залізничної гілки підвозили матеріали для зведення будівель на проспекті. Йшла вона від району Підстанції, тоді це була міська межа.

Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

Але вже до середини 1960-х років рейки з проспекту забрали. На деяких фото ще видно сліди від них.

Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

Згодом на місці рейок була облаштована алея, а на одному з перехресть встановили гігантський факел.

Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)

фото: блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як у середині 50-х виглядав проспект Гагаріна у Дніпрі: рейки замість алеї та гігантський факел на перехресті (ФОТО)Русский

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