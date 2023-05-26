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  • Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

Сегодня 18:09
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В 1950-х годах для строительства зданий материалы подвозили железной дорогой, а после сдачи объекта рельсы снимали и переносили на другую стройплощадку. Такая практика использовалась для обустройства жилмассивов, проспектов. В частности, когда-то на проспекте Гагарина в Днепре была железная дорога. Сейчас на ее месте растут цветы.

Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как она выглядела.

В конце 1940-х начале 1950-х годах нынешний район, где находится проспект Гагарина был практически пустырем, а на месте современных вузов находились дачи. Единственным украшением местности был ботанический сад.

После Второй мировой войны район проспекта начали интенсивно застраивать, а на той части проспекта, где сегодня растут ели и цветут тюльпаны обустроили железную дорогу. Нужна она была для того, чтобы подвозить строительные материалы туда, где возводились новые здания. Так, на старых фото можно увидеть, что железная дорога проходила мимо главного корпуса университета ДИИТа.

Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

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Предполагается, что это было ответвление от основной ведомственной железной дороги, которая вела с Подстанции на территорию ДИИТа и сворачивала в студгородок в районе, где сегодня находится «синий» корпус ДГУ. На территории студгородка ДИИТа даже было депо, но сейчас его уже не существует.

С помощью железнодорожной ветки подвозились материалы для строительства зданий на проспекте. Шла она от района Подстанции, тогда это была городская черта.

 
Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

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Но уже к середине 1960-х годов рельсы с проспекта убрали. На некоторых фото еще видны следы от них.

Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

Позже на месте рельс была обустроена зеленая аллея, а на одном из перекрестков был установлен огромный факел.

Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

#image_title

фото: блог Артема Костюка

 

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Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)Русский

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