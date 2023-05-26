Как в середине 1950-х годов выглядел проспект Гагарина в Днепре: рельсы вместо аллеи и гигантский факел на перекрестке (ФОТО)

В 1950-х годах для строительства зданий материалы подвозили железной дорогой, а после сдачи объекта рельсы снимали и переносили на другую стройплощадку. Такая практика использовалась для обустройства жилмассивов, проспектов. В частности, когда-то на проспекте Гагарина в Днепре была железная дорога. Сейчас на ее месте растут цветы.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как она выглядела.

В конце 1940-х начале 1950-х годах нынешний район, где находится проспект Гагарина был практически пустырем, а на месте современных вузов находились дачи. Единственным украшением местности был ботанический сад.

После Второй мировой войны район проспекта начали интенсивно застраивать, а на той части проспекта, где сегодня растут ели и цветут тюльпаны обустроили железную дорогу. Нужна она была для того, чтобы подвозить строительные материалы туда, где возводились новые здания. Так, на старых фото можно увидеть, что железная дорога проходила мимо главного корпуса университета ДИИТа.

Предполагается, что это было ответвление от основной ведомственной железной дороги, которая вела с Подстанции на территорию ДИИТа и сворачивала в студгородок в районе, где сегодня находится «синий» корпус ДГУ. На территории студгородка ДИИТа даже было депо, но сейчас его уже не существует.

С помощью железнодорожной ветки подвозились материалы для строительства зданий на проспекте. Шла она от района Подстанции, тогда это была городская черта.

Но уже к середине 1960-х годов рельсы с проспекта убрали. На некоторых фото еще видны следы от них.

Позже на месте рельс была обустроена зеленая аллея, а на одном из перекрестков был установлен огромный факел.

фото: блог Артема Костюка

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