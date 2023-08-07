Як у Дніпрі зробити томографію безкоштовно: інструкція

У рамках медичної реформи в Україні частину послуг, які пацієнт отримує в лікарнях, оплачує держава. Завдяки цьому безкоштовно можна здати більшість аналізів та зробити різні дослідження.

Журналісти dnepr.info дізналися, що мешканці Дніпра можуть безкоштовно зробити комп’ютерну томографію та куди при цьому потрібно звертатись.

Як зазначають у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, пройти дослідження можна у лікарні, яка підписала договір з Національною службою здоров’я та має необхідне обладнання для проведення комп’ютерної томографії.

Така медзаклад отримує компенсацію з державного бюджету за надання послуг за Програмою медичних гарантій.

Що потрібно для безкоштовного дослідження

Але для того, щоб зробити комп’ютерну томографію безкоштовно – потрібно мати направлення на дослідження від сімейного лікаря або вузького спеціаліста. Робити томографію одному пацієнту можна стільки разів – скільки йому це необхідно. Головне, щоб на всі ці рази хворий мав направлення. Якщо він захоче пройти дослідження просто так, за власним бажанням і без направлення – за це доведеться заплатити.

Єдиний мінус безкоштовної томографії – можлива черга на процедуру. Перед тим, як прийти до медустанови для проведення дослідження, необхідно заздалегідь зателефонувати до лікарні та записатися на вибраний час та день.

Якщо ж томографія знадобилася під час стаціонарного лікування, всі дослідження проводяться в тій лікарні, в яку госпіталізували пацієнта, але за умови, що там є необхідне обладнання. Якщо ні – пацієнтові доведеться залишити стіни палати, записатися на прийом до іншої установи та поїхавши туди зробити томографію. Для тих, хто лікується у стаціонарі, послуга також безкоштовна.

Якщо вимагають платню

Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, вимога плати за проведення томографії є порушенням прав пацієнта. У такому разі там радять подавати скаргу керівнику медустанови чи медичному директору, до департаменту охорони здоров’я міста чи області. Також про такий випадок можна повідомити Національну службу здоров’я. Зробити це можна написавши на пошту [email protected] або за допомогою дзвінка в контакт-центр за номером 16-77.

Під час подання скарги слід зазначити повне ПІБ, дату народження, дату відмови у медичній послузі, повну назву лікарні та посаду та ПІБ працівника, який порушив права пацієнта, а також описати ситуацію: за яких обставин вимагали гроші або витрачену суму на послугу, а на завершення – залишити свої контактні дані для зворотного зв’язку: номер телефону або електронну адресу.

Як знайти лікарню, де роблять КТ у Дніпрі

Дізнатися адресу найближчої лікарні, де можна безкоштовно зробити томографію можна за телефоном контакт-центру Національної служби здоров’я: 16-77. Або зайти на сайт НСЗУ та дізнатися адресу.

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