Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світло

Сьогодні, 15 грудня, на Дніпропетровщині можуть вимикати світло у будь-який момент, адже в області застосовуються екстрені відключення електрики.

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

За словами енергетиків, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.

Тому тримайте телефон та повербанк зарядженими!

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