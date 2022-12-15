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Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світло

Сьогодні 11:17
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Сьогодні, 15 грудня, на Дніпропетровщині можуть вимикати світло у будь-який момент, адже в області застосовуються екстрені відключення електрики.

Новости Днепра про Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світло

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

За словами енергетиків, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.

Тому тримайте телефон та повербанк зарядженими!

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Новости Днепра про Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світлоУкраїнська

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