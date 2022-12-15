Як у Дніпрі та області сьогодні можуть вимикати світло

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
За словами енергетиків, це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.
Тому тримайте телефон та повербанк зарядженими!
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