Как в Днепре и области сегодня могут выключать свет

По словам энергетиков, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Сегодня, 15 декабря, на Днепропетровщине могут выключать свет в любой момент, ведь в области применяются экстренные отключения электричества.

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