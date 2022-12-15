Как в Днепре и области сегодня могут выключать свет

Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
По словам энергетиков, это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие, – отмечают специалисты ДТЭК.
Поэтому держите телефон и повербанк заряженными!
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