Як у Дніпрі повернути квитки на поїзд онлайн чи на касі: скільки повернуть, якщо поїзд уже поїхав

У житті бувають ситуації, коли плани раптово змінюються і поїздку поїздом, квиток на який було куплено заздалегідь, доводиться скасовувати. Тоді, щоб гроші не пропали, можна і треба повернути куплений квиток.

Журналісти dnepr.info розбиралися, як це зробити прямо на касі на вокзалі, онлайн і скільки можна повернути грошей, якщо поїзд уже вирушив у дорогу, а квиток залишився у пасажира на вокзалі.

Повернення через касу

Для повернення квитка необхідно пред’явити касиру не тільки проїзний документ, а й паспорт, військовий квиток, посвідчення водія або студентський – словом те, що засвідчуватиме особу пасажира. Касир сам назве скільки грошей за правилами може повернути за зданий квиток. Кошти буде повернуто пасажиру тим способом, яким він платив за проїзний документ. Якщо оплата була готівкою – видадуть готівкою, якщо переказ через картку – кошти повернуть на банківську картку.

Повернути квитки онлайн

Повернути квиток на поїзд онлайн можна лише якщо він був оформлений через сайт та не обміняний на паперовий. Здійснить обмін можна лише після авторизації на сайті Укрзалізниці.

Для цього потрібно зайти в розділ «Актуальний квиток» та вибрати придбаний квиток. Далі – натиснути кнопку «повернути» і заповнити форму заяви, що з’явилася на екрані.

Якщо онлайн квиток було роздруковано або «обмінено» у касі на паперовий – то повернути його можна буде лише у касі.

Якщо поїзд вже вирушив у дорогу

Повернути квиток після відправлення поїзда можна лише на касі вокзалу. Для повернення коштів необхідно пред’явити і сам квиток, і документ, що засвідчує особу пасажира.

Повернення квитка на поїзд на міжнародний рейс

Квитки на міжнародні рейси можна повернути лише через касу на залізничному вокзалі. Зробити повернення проїзного документа купленого за межами України можна у міжнародних касах на вокзалі в Україні у претензійному порядку. Для цього потрібен сам квиток, паспорт та заява.

Скільки повернуть за квиток

За повернення квитка, то згідно з правилами українського перевізника – «Укрзалізниці» з квитка буде утримано 60 грн зборів за послуги. Також сума повернення визначається з того, за скільки часу до відправлення поїзда пасажир хоче повернути проїзний документ.

Якщо до відправлення поїзда залишилося від 24 до 6 годин – повернуть повну вартість квитка у купе та 50% ціни на квиток у плацкартний вагон. Якщо до відправлення поїзда залишилося менше 6 годин – за квиток у купе гроші повернуть у повному обсязі, а ось плацкартний квиток «згорить» і грошей за нього отримати не вийде.

Коли пасажир повертає квиток протягом години після відправлення поїзда, то можна розраховувати тільки на повернення 10% від вартості проїзного документа.

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