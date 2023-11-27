ТОП-5 незвичайних зимових розваг у Дніпрі: ціни та адреси

Незважаючи на те, що на календарі поки що кінець осені в Дніпрі вже відчувається зима. На дорогах сніг, за вікном мінусова температура. Але це не привід сидіти вдома. У місті в зимовий час можна знайти велику кількість локацій, де можна приємно провести час.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 варіантів зимових розваг у Дніпрі

На конях

Покататися верхи на конях у Дніпрі можна в будь-яку пору року, але особливо цікава прогулянка в зимовий період, тому що можна не лише спробувати їзду верхи, а й оглянути місцевість або просто помилуватись мальовничою природою лісистої місцевості зі спусками, підйомами та великою кількістю дерев. Все залежить від того, де відбувається прогулянка. У Дніпрі покататися на коні можна у кінному клубі «Алюр». Година прогулянки коштуватиме 900 грн з особи.

Ковзани

У Дніпрі є три локації, де можна покататися на ковзанах. Так, година катання на ковзанах у будній день у зимовому парку «Лавина» на Космічній коштуватиме 220 грн, у вихідні та свята ціна зростає до 260 грн. Прокат ковзанів коштуватиме 40 грн. Парк працює з 10 до 21:30, а у понеділок з 14:00 до 21:30.

Покататися на ковзанах у ТЦ Мост-Сіті обійдеться у будні 180 грн на годину, у вихідні -200 грн на годину. Ковзанка працює з 10 ранку до 21 вечора.

Також можна покататися на ковзанах на льодовій арені, що знаходиться неподалік Новокодацького парку. Покататися тут можна лише у вихідні, з 15:00 до 19:45. Але перед відвідуванням краще зателефонувати та уточнити час роботи арени, тому що тут в основному тренуються хокеїсти та фігуристи та ковзанка може бути закрита. Ціна години 150 грн.

Каяки

Слово «каяк» у більшості асоціюється з літом і сплавом річкою в теплу пору року. Але пройтися по гладі Дніпра можна і восени і навіть взимку, якщо дозволяє погода. Для прогулянки річкою потрібно тепло одягтися, і щоб на воді не було хвиль. Покататися на каяках у Дніпрі в холодну пору року можна в Дієвських плавнях, обійти навколо Монастирського острова або вийти на воду з Набережної перемоги – це точки оренди каяків Sup Station – взяти каяк на годину тут коштуватиме 200 грн – одномісний каяк та 300 грн за годину використання двомісного каяку. Друга година коштуватиме дешевше на 50 грн. Працюють лише за попереднім записом. Місця та час потрібно бронювати заздалегідь.

Також можна покататися на каяках та на косі Гребного каналу. Це точка оренди Cape Town, де взяти на прокат каяк коштуватиме 200 грн за годину – якщо він одномісний та 250 грн за годину, якщо він двомісний. Для того, щоб орендувати плавзасіб необхідний попередній запис.

Фотосесія

Свіжий сніг, що випав, – ідеальна локація для проведення фотосесії на природі. Щоб фотографії були ідеальними, краще звернутися до професіоналів у фотостудії. Також як зимова розвага можна влаштувати собі святкову тематичну фотосесію – у студії, де вже встановлено новорічну ялинку, розкладено красиві упаковки з подарунками тощо. Середня ціна за годину фотографування у Дніпрі – 3,5 тис грн. На згадку залишиться майже сотня знімків у базовій обробці та кілька десятків фотографій, які додатково відретушували фотограф. Остаточна ціна залежить від кількості учасників фотосесії, локації, кількості фотографій та годин зйомок.

Баггі та квадроцикли

Ще одна зимова незвичайна та екстремальна розвага – поїздка на баггі чи квадроциклах. Обійдеться вона у 1200 та 1000 грн з особи відповідно за годину прогулянки. Кататися можна буде Обухівським лісом – бездоріжжям, підйомами і спусками з крутими і не дуже поворотами. Покататися можна будь-якого дня тижня, крім понеділка. Офіс, де можна орендувати техніку, знаходиться в Обухівці. Для того, щоб покататися, потрібно заздалегідь бронювати місце, день і годину, а також вносити оплату. Кататися можна буде певною спеціальною територією.

Ще одна локація, де можна взимку покататися на баггі, знаходиться в лісі на житловому масиві Ломовській. Ціни аналогічні тим, що в Обухівці.

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