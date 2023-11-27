Как в Днепре вернуть билет на поезд онлайн или на кассе: сколько средств вернут, если поезд уже уехал

Журналисты dnepr.info разбирались, как это сделать прямо на кассе на вокзале, онлайн и сколько можно вернуть денег, если поезд уже отправился в путь, а билет остался у пассажира на вокзале.
Для возвращения билета необходимо предъявить кассиру не только проездной документ, но и паспорт, военный билет, водительское удостоверение или студенческий – словом то, что будет удостоверять личность пассажира. Кассир сам назовет сколько денег по правилам он может вернуть за сданный билет. Средства будут возвращены пассажиру тем способом, каким он платил за проездной документ. Если оплата была наличными – выдадут наличными, если перевод через карту – средства вернут на банковскую карту.
Вернуть билет на поезд онлайн можно только если он был оформлен через сайт и не обменян на бумажный. Совершит обмен можно только после авторизации на сайте «Укрзалізниці».
Для этого нужно зайти в раздел «Актуальные билет» и выбрать приобретенный билет. Далее – нажать кнопку «вернуть» и заполнить появившуюся на экране форму заявления.
Если онлайн билет был распечатан или «обменян» в кассе на бумажный – то вернуть его можно будет только в кассе.
Вернуть билет после отправления поезда можно только на кассе вокзала. Для возврата средств необходимо предъявить и сам билет, и документ удостоверяющий личность пассажира.
Билеты на международные рейсы можно вернуть только через кассу на вокзале. Сделать возврат проездного документа купленного за пределами Украины можно в международных кассах на вокзале в Украине в претензионном порядке. Для этого нужен сам билет, паспорт и заявление.
Если делается возврат билета, то согласно правилам украинского перевозчика – «Укрзалізниці» с билета будет удержано 60 грн сборов за услуги. Также сумма возврата определяется за сколько времени до отправления поезда пассажир хочет вернуть проездной документ.
Если до отправки поезда осталось от 24 до 6 часов – вернут полную стоимость билета в купе и 50% цены на билет в плацкартный вагон. Если до отправки поезда осталось менее 6 часов – за билет в купе деньги вернут в полном объеме, а вот плацкартный билет «сгорит» и денег за него получить не получится.
Когда пассажир возвращает билет в течение часа после отправления поезда, то рассчитывать можно только на возвращение 10% от стоимости проездного документа.
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