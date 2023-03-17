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  • Як тобі таке, Ілон Маск: на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на дивані (ВІДЕО)

Як тобі таке, Ілон Маск: на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на дивані (ВІДЕО)

Сьогодні 15:17
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Чудо-винахід помітили на вулицях міста Заліщики на Тернопільщині.

Новости Днепра про Як тобі таке, Ілон Маск: на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на дивані (ВІДЕО)

Чоловік їздить на дивані так, наче це звичайний автомобіль.

Зазначається, що автор цієї канапи на колесах — переселенець зі Слов’янська Аркадій Фішман. Диван може розганятися до 40 км/год. 

Зараз диван перебуває на ремонті. Інформацію про це поширив у Фейсбук вокаліст гурту “Медовий полин” Костянтин Дунець, який і ремонтує цей саморобний транспорт.

Десятого березня хлопці взяли покататися диван і поламали його. Він зараз перебуває в мене на зберіганні, – написав Костянтин.

Новости Днепра про Як тобі таке, Ілон Маск: на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на дивані (ВІДЕО)

Хотіли б такий?:)

Джерело: “Суспільне”. 

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Новости Днепра про Як тобі таке, Ілон Маск: на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на дивані (ВІДЕО)Українська

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