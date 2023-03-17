Як тобі таке, Ілон Маск: на Тернопільщині чоловік їздить вулицями на дивані (ВІДЕО)

Чоловік їздить на дивані так, наче це звичайний автомобіль.
Зазначається, що автор цієї канапи на колесах — переселенець зі Слов’янська Аркадій Фішман. Диван може розганятися до 40 км/год.
Зараз диван перебуває на ремонті. Інформацію про це поширив у Фейсбук вокаліст гурту “Медовий полин” Костянтин Дунець, який і ремонтує цей саморобний транспорт.
Десятого березня хлопці взяли покататися диван і поламали його. Він зараз перебуває в мене на зберіганні, – написав Костянтин.
Хотіли б такий?:)
Джерело: “Суспільне”.
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