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  • Зник ще 19 грудня 2022 року: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

Зник ще 19 грудня 2022 року: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

Сьогодні 10:22
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник ще 19 грудня 2022 року: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

У Дніпропетровській області розшукують 38-річного Олександра Савченка.

19 грудня 2022 року о 4:00 він пішов з дому у селі Новопавлівка Нікопольського району та зник. У зв’язку з цим чоловіка оголосили в розшук.

Про це повідомляє пошуково-рятувальний загін “Мілена”.

Прикмети: зріст 165 сантиметрів, середньої статури.

Був одягнений: коричнева куртка, темно-синій спортивний костюм, калоші.

Особливі прикмети: має особливості поведінки (може розмовляти сам із собою). Чоловік потребує медичної допомоги.

Якщо ви бачили Олександра або знаєте, де він може бути, будь ласка, повідомте про це за номерами “102” або (068) 777 01 12.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Зник ще 19 грудня 2022 року: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що поліція розшукує 16-річну дівчинку із Кіровоградської області: може бути у Дніпрі.

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Новости Днепра про Зник ще 19 грудня 2022 року: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловікаУкраїнська

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