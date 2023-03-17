“Відламки розірвали на частини тіло й душу”: у Дніпрі рятують бійця, який дивом вижив на “нулі”

Про історію бійця розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра.
Олександр отримав важке поранення на “нулі”. Медики кажуть, що все б могло закінчитися трагічно, але на щастя, його встигли доставити до Дніпра. Спочатку чоловік навіть не міг пригадати своє ім’я.
Відламки на частини розірвали не тільки тіло, а й душу. Олександр не міг пригадати своє ім’я. В голові стояв гул снаряда, який і зараз прорізає вуха, – розповідає лікар.
Бажання одужати, закохатися, завести сім’ю, жити, як і раніше на Вінниччині, не відчувати болю, який принесла війна. А зараз іде важлива підготовка до чергової операції, переливається втрачена кров, розмова з психологами – і все це для найшвидшого одужання героя. Олександр залишив в собі назавжди внутрішню силу та мужність, але багатьом потрібна допомога, – розповів лікар.
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