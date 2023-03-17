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“Відламки розірвали на частини тіло й душу”: у Дніпрі рятують бійця, який дивом вижив на “нулі”

Сьогодні 10:27
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У Дніпрі рятують воїна, який отримав тяжкі поранення.

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Про історію бійця розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра. 

Олександр отримав важке поранення на “нулі”. Медики кажуть, що все б могло закінчитися трагічно, але на щастя, його встигли доставити до Дніпра. Спочатку чоловік навіть не міг пригадати своє ім’я.

Відламки на частини розірвали не тільки тіло, а й душу. Олександр не міг пригадати своє ім’я. В голові стояв гул снаряда, який і зараз прорізає вуха, – розповідає лікар.
Руку Олександра сильно розтрощило вибухом, а уламки пробили око, пошкодили череп та шию. Йому вже зробили декілька операцій, зафіксували руку та готують до наступних хірургічних процедур. 
 
Олександр розповідає, що дуже хоче повернутися додому на Вінниччину до батьків-пенсіонерів, які теж чекають на сина. 
 
Бажання одужати, закохатися, завести сім’ю, жити, як і раніше на Вінниччині, не відчувати болю, який принесла війна. А зараз іде важлива підготовка до чергової операції, переливається втрачена кров, розмова з психологами – і все це для найшвидшого одужання героя. Олександр залишив в собі назавжди внутрішню силу та мужність, але багатьом потрібна допомога, – розповів лікар.
 
Медики вірять, що все буде добре, втім, попереду ще складний шлях. 
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали про воїна, який провів 42 днів в підвалі в селищі під Бахмутом.
 

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