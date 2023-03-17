Загиблій речниці ДСНС Євгенії Дудці просять присвоїти звання Героя України: з’явилася відповідна петиція

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10 березня на сайті президента України з’явилася петиція щодо присвоєння звання Героя України речниці ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Євгенії Дудці, яка постраждала внаслідок ракетного удару по аеропорту Дніпра майже рік тому.

Підписати петицію можна за посиланням.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року росіяни атакували дніпровський аеропорт ракетами. Коли там працювали рятувальники, окупанти завдали повторний удар. Тоді постраждали шестеро співробітників ДСНС. Найтяжчі пораненная отримала прес-офіцер Євгенія Дудка. Дніпровські лікарі дістали дівчину з того світу, потім вона лікувалася у Німеччині понад півроку. У лютому 2023-го вона повернулась в Україну. На жаль, 7 березня стало відомо, що Євгенія померла.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою.

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