Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)

Мужчина ездит на диване так, словно это обычный автомобиль.
Отмечается, что автор этого дивана на колесах – переселенец из Славянска Аркадий Фишман. «Транспортное средство» может разгоняться до 40 км/ч.
Сейчас диван находится на ремонте. Информацию об этом распространил в Фейсбуке вокалист группы “Медовий полин” Константин Дунец, который и ремонтирует этот самодельный транспорт.
Десятого марта ребята взяли прокатиться диван и сломали его. Он сейчас находится у меня на хранении, – написал Константин.
Хотели бы такой?:)
Источник: «Суспільне».
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