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  • Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)

Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)

Сегодня 15:17
просмотров

Чудо-изобретение заметили на улицах города Залещики Тернопольской области.

Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)

Мужчина ездит на диване так, словно это обычный автомобиль.

Отмечается, что автор этого дивана на колесах – переселенец из Славянска Аркадий Фишман. «Транспортное средство» может разгоняться до 40 км/ч.

Сейчас диван находится на ремонте. Информацию об этом распространил в Фейсбуке вокалист группы “Медовий полин” Константин Дунец, который и ремонтирует этот самодельный транспорт.

Десятого марта ребята взяли прокатиться диван и сломали его. Он сейчас находится у меня на хранении, – написал Константин.

Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)

Хотели бы такой?:)

Источник: «Суспільне».

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Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Как тебе такое, Илон Маск: на Тернопольщине мужчина ездит по улицам на диване (ВИДЕО)Русский

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