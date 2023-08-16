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Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Сьогодні 13:09
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У Дніпрі збереглося чимало історичних будівель. Частина з них, по суті, не змінила свого призначення з моменту зведення: на верхніх поверхах мешкають люди, а на перших – знаходяться різні заклади та магазини. Один із таких будинків знаходиться на вулиці Барикадній.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає будівля, де раніше жив перший друкарь Катеринослава та один із керівників міста.

Будинок знаходиться на вулиці Барикадній. Він у три поверхи заввишки та був побудований наприкінці 1880-х років. Будинок належав друкарю Шаферману. У цьому будинку не тільки мешкав Шаферман, також він слугував йому як складське приміщення, де видавець зберігав надруковані книги.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Шаферман володів магазином на центральному проспекті та на виручені від продажу книг гроші збудував будинок.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Але згодом продав його Івану Способному – громадському активісту, який у період із 1909 по 1917 року був останнім міським головою Катеринослава. Серед його досягнень – будівництво насосної станції у Нових Кайдаках, прокладання водопровідних труб центральним проспектом для поливу бульварів та прокладання каналізації по всьому місту, будівництво лінії міського трамвая та мощення вулиць бруківкою, якою автомобілі їздять досі.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Під час війни будівля практично не постраждала. Згодом у ньому було замінено балкони, що вплинуло на зовнішній вигляд будинку та пофарбовано частину фасаду.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Будинок незвичайний ще й тим, що біля арки збереглося дві невеликі тумби – вони слугували захистом будівлі від коліс карет.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

Більше 100 років тому багато візників погано знали габарити свого транспорту і часто колесами карет відбивали кути будинку. Щоб запобігти цьому при будівництві будівель біля кутів встановлювали такі тумби.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає будинок, де жив останній мер Катеринослава (ФОТО)

старі фото: А. Волок. блог Артема Костюка, О. Присягіна

 

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