Тунельну балку в Дніпрі хотіли перетворити на зоопарк: планували «поселити» дельфінів та пінгвінів

У Дніпрі немає зоопарків, де в неволі б утримувалися дикі звірі. Зоокуток на Монастирському острові було ліквідовано у 2016 році, а його мешканці вирушили до різних куточків України та живуть у кращих, ніж на острові умовах. Колись у Дніпрі планували облаштувати величезний зоопарк та утримувати тварин за умов максимально наближених до природних. Востаннє цю ідею обговорювали у 2007 році, але плани не було реалізовано.

Журналісти dnepr.info дізналися, скільки разів і де у Дніпрі планували збудувати зоопарк.

Вперше про будівництво зоопарку у Дніпрі замислились у середині 1930-х років. Організувати його хотіли на території нинішнього парку Зелений Гай, тоді це була територія Рибаківської балки, де росло багато дерев та зелені. Називалася вона Монастирський ліс через близькість до Тихвінського жіночого монастиря. Але ідея була реалізована. Після Другої світової війни до ідеї створення зоопарку повернулися тільки в середині 1970-х роках.

Тоді його запланували також побудувати у балці, але вже в іншій – Тунельній. Територія зоопарку мала бути величезною – 140 гектарів на яких планували розташувати близько 40 різних об’єктів – це і окремі зони для різних тварин, так і будівлі громадського призначення: кінолекторій, павільйон для виставок, пташник, зал тропіків і навіть невелике місце проживання для пінгвінів і дельфінарій та місце, де могли б утримуватися білі ведмеді та моржі.

«Плани були величезні і виконати їх хотіли за 2 роки, що було просто неможливо на мій погляд. Планувалося побудувати чотири великі ставки і навіть окремий дитячий зоопарк. Умови в зоопарку хотіли створити максимально наближені до природного середовища проживання звірів. Був проект, але не було грошей», – розповідає історик Роман Сурженко.

На початку 1980-х від ідеї будівництва величезного зоопарку вирішили відмовитися та відкрили зоозону на Монастирському острові. Там тварини перебували у невідповідних умовах. Кілька разів її намагалися реорганізувати, але нічого не вийшло. У результаті зоозону було закрито у 2016 році, а тварин передали до інших зоопарків країни, де для них було створено всі умови.

«2007 року до ідеї організації зоопарку в Тунельній балці повернулися, але з невеликими «доробками». 15 років тому у балці планували звести туристичний комплекс із рестораном, готель, науково-дослідний центр та ветеринарну клініку. Для кожного виду тварин хотіли створити природну зону проживання, щоб звірі могли рити собі нори, лазити деревами, купатися і бігати. Архітектори проекту планували, що, приїхавши до зоопарку, люди ходитимуть по ньому кілька годин, розглядаючи тварин. Побудувати його хотіли до Євро-2012, але вже до 2009 року ідея «затихла», а планам не судилося збутися», – розповідає історик Роман Сурженко.

фото: topgid.net

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