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Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

Сьогодні 14:42
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У 2002 році в центрі Дніпра з'явився один із перших ТЦ – «Гранд Плаза – Дніпро». Двоповерхова будівля з нульовим рівнем вміщала кілька десятків магазинів, де можна було купити все що завгодно – від книг до дитячого одягу, парфуму, кілька кафе і ресторанів і навіть спортивний клуб.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як торгівельний центр виглядав до знесення.

На той час Гранд Плаза вражала своєю красою – сучасний ремонт, нові ескалатори, багато світла, скляні павільйони – магазини, мармур на підлозі – все це дуже відрізнялося від звичних та стандартних магазинів у Дніпрі того часу.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

У ТЦ ніколи не було галасливих натовпів людей, у вихідні в холі центру проводилися різні майстер-класи для дітей та інші заходи. Туалет був безплатним. Торговий центр не був таким великим, як Мост-Сіті чи Пасаж, але все ж таки там можна було заблукати, тому на поверхах стояли покажчики куди йти до виходу, у туалет чи на фуд-корт.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

Планувалося, що торговий центр буде ще більшим – до нього хотіли додати паркінг на 800 місць, офісний комплекс та зону розваг з боулінгом, ковзанкою та навіть нічним клубом.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

Влітку 2020 року Гранд Плазу знесли.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

У січні 2021 року з’явилася інформація, що на її місці збудують багатофункціональний комплекс, де будуть торгові, офісні приміщення, а за іншими даними – там планували зводити новий житловий комплекс заввишки 11 поверхів. Але поки що місце, де раніше знаходився перший у місті торговий центр, закрито високим парканом, є там якесь будівництво чи ні – незрозуміло.

Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

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фото: С. Орлик, В. Нагірний

 

 

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Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)Русский

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