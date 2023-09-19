Як раніше виглядав перший ТЦ Дніпра та що буде на його місці (ФОТО)

У 2002 році в центрі Дніпра з'явився один із перших ТЦ – «Гранд Плаза – Дніпро». Двоповерхова будівля з нульовим рівнем вміщала кілька десятків магазинів, де можна було купити все що завгодно – від книг до дитячого одягу, парфуму, кілька кафе і ресторанів і навіть спортивний клуб.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як торгівельний центр виглядав до знесення.

На той час Гранд Плаза вражала своєю красою – сучасний ремонт, нові ескалатори, багато світла, скляні павільйони – магазини, мармур на підлозі – все це дуже відрізнялося від звичних та стандартних магазинів у Дніпрі того часу.

У ТЦ ніколи не було галасливих натовпів людей, у вихідні в холі центру проводилися різні майстер-класи для дітей та інші заходи. Туалет був безплатним. Торговий центр не був таким великим, як Мост-Сіті чи Пасаж, але все ж таки там можна було заблукати, тому на поверхах стояли покажчики куди йти до виходу, у туалет чи на фуд-корт.

Планувалося, що торговий центр буде ще більшим – до нього хотіли додати паркінг на 800 місць, офісний комплекс та зону розваг з боулінгом, ковзанкою та навіть нічним клубом.

Влітку 2020 року Гранд Плазу знесли.

У січні 2021 року з’явилася інформація, що на її місці збудують багатофункціональний комплекс, де будуть торгові, офісні приміщення, а за іншими даними – там планували зводити новий житловий комплекс заввишки 11 поверхів. Але поки що місце, де раніше знаходився перший у місті торговий центр, закрито високим парканом, є там якесь будівництво чи ні – незрозуміло.

фото: С. Орлик, В. Нагірний

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