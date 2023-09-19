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Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

Сегодня 14:42
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В 2002 году в центре Днепра появился один из первых ТЦ – «Гранд Плаза – Днепр». Двухэтажное здание с нулевым уровнем вмещало в себя несколько десятков магазинов, где можно было купить все что угодно – от книг до детской одежды, парфюма, несколько кафе и ресторанов и даже спортивный клуб.

Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как он выглядел до сноса.

Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

На то время Гранд Плаза поражала своей красотой – современный ремонт, новые эскалаторы, много света, стеклянные павильоны –магазины, мрамор на полу – все это очень отличалось от привычных и стандартных магазинов в Днепре.

В ТЦ никогда не было шумных толп людей, по выходным в холле центра проводились различных мастер-классы для детей и другие мероприятия. Туалет был бесплатным. Торговый центр не был таким большим, как Мост-Сити или Пассаж, но все же там можно было заблудиться, поэтому на этажах стояли указатели куда идти к выходу, в туалет или на фуд-корт.

Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

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Планировалось, что торговый центр будет еще больше – к нему хотели добавить паркинг на 800 мест, офисный комплекс и зону развлечений с боулингом, катком и даже ночным клубом.

Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

Летом 2020 года Гранд Плазу снесли.

Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

В январе 2021 года появилась информация, что на ее месте построят многофункциональный комплекс, где будут торговые, офисные помещения, а по другим данным – там планировали строить новый жилой комплекс высотой в 11 этажей. Но пока что место, где раньше находился первый в городе торговый центр скрыто высоким забором, есть там какое-то строительство или нет – непонятно.

Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)

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фото: С. Орлик, В. Нагорный

 

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Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как раньше выглядел первый ТЦ Днепра и что будет на ее месте (ФОТО)Русский

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