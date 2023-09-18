ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

Дніпро велике місто з різними цікавими локаціями, куди можна піти як на прогулянку у вихідний день, так і погуляти після робочого дня у будні, з друзями, другою половинкою повести дітей після школи. Піти в Дніпрі можна як до води і провести час біля річки, так і погуляти у зелених зонах міста. Ці місця відпочинку доступні та безкоштовні.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі на прогулянку.

«Космічний» мінімалізм

Парк Гагаріна підійде для тих, хто воліє повільно блукати вимощеними доріжками, годувати білочок горіхами і слухати спів птахів. У парку багато дерев, посаджено рослини з ботанічного саду. Дізнатися їх можна за спеціальними табличками поруч. Є велика кількість лавок, урн, безкоштовний туалет та бездротовий інтернет. Тут немає ніяких атракціонів, кіосків, де можна купити каву або напій, але є незвичайні годівниці для птахів у «космічному» стилі, облагороджена територія і люди, які неспішно ходять туди-сюди.

Птахи та латаття

Піти в Дніпрі на прогулянку до яхт-клубу Січ можна в будь-який день тижня. Клуб відкрився у 2003 році і весь цей час він продовжує розширюватись. Тут можна побачити павичів, качок, гусей, лебедів та інших птахів, у річці водяться видри, на воді цвіте латаття, а на березі – облагороджені зелені зони та вимощені бруківкою доріжки. Для дітей є платні атракціони, платний туалет. Птахів можна годувати – для них продають спеціальний корм. На території клубу багато лавок, урн.

Атракціони та прогулянка у тиші

Погуляти у Дніпрі біля води можна і на Монастирському острові. Він вважається «нижньою» частиною парку Шевченка. Тут безліч атракціонів для дорослих та дітей, а під час прогулянки можна відвідати акваріум із різними видами риб, що працює на території острова. Пройти від краю до краю острова можна за 30-40 хвилин. Тут є місця, де можна поблукати в тиші біля самої кромки води, послухати церковні дзвони або посидіти на лавці біля пам’ятника Шевченку, а можна пройтися доріжками острова вглиб, зустрічаючи на своєму шляху тільки собачників і велосипедистів. На острові розвинена інфраструктура – тут є платний туалет, трохи лавок, різні кафе, кіоски, де можна купити воду чи морозиво.

На катамарані озером

Також у Дніпрі можна піти до парку Глоби. Для дітей і дорослих тут працюють різні атракціони: колесо огляду, кімната кривих дзеркал, тир, паровозики, батути, міні-кінотеатри, а також можна покататися озером на катамарані. Для тих, хто не любить активний відпочинок – у парку є велика кількість лавок. На клумбах парку ростуть не лише квіти та кущі, а й кабачки з гарбузом. В озері можна побачити та погодувати родину качок. Також у парку є окремий дитячий та спортивні майданчики.

З видом на річку

Якщо хочеться провести час у Дніпрі біля води, але при цьому немає бажання йти на Монастирський острів або до яхт-клубу Січ, то можна відвідати набережну неподалік Фестивального причалу. У цьому районі встановлено велику сімейну лавку довжиною 50 метрів. Її встановили тут у 2011 році, і вона швидко стала популярним місцем відпочинку серед мешканців міста. На лавці в кількох кованих інсталяціях зображено життєвий шлях сім’ї – зустріч, рішення бути разом, народження дітей та інше. Тут можна посидіти під кованою парасолькою, поряд з Амуром або милими домашніми тваринами. Лавку занесено до Книги рекордів України, як найдовшу в країні.

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