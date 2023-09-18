Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

Сьогодні 12:47
просмотров

Дніпро велике місто з різними цікавими локаціями, куди можна піти як на прогулянку у вихідний день, так і погуляти після робочого дня у будні, з друзями, другою половинкою повести дітей після школи. Піти в Дніпрі можна як до води і провести час біля річки, так і погуляти у зелених зонах міста. Ці місця відпочинку доступні та безкоштовні.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі на прогулянку.

«Космічний» мінімалізм

Парк Гагаріна підійде для тих, хто воліє повільно блукати вимощеними доріжками, годувати білочок горіхами і слухати спів птахів. У парку багато дерев, посаджено рослини з ботанічного саду. Дізнатися їх можна за спеціальними табличками поруч. Є велика кількість лавок, урн, безкоштовний туалет та бездротовий інтернет. Тут немає ніяких атракціонів, кіосків, де можна купити каву або напій, але є незвичайні годівниці для птахів у «космічному» стилі, облагороджена територія і люди, які неспішно ходять туди-сюди.

Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

Птахи та латаття

Піти в Дніпрі на прогулянку до яхт-клубу Січ можна в будь-який день тижня. Клуб відкрився у 2003 році і весь цей час він продовжує розширюватись. Тут можна побачити павичів, качок, гусей, лебедів та інших птахів, у річці водяться видри, на воді цвіте латаття, а на березі – облагороджені зелені зони та вимощені бруківкою доріжки. Для дітей є платні атракціони, платний туалет. Птахів можна годувати – для них продають спеціальний корм. На території клубу багато лавок, урн.

Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

Атракціони та прогулянка у тиші

Погуляти у Дніпрі біля води можна і на Монастирському острові. Він вважається «нижньою» частиною парку Шевченка. Тут безліч атракціонів для дорослих та дітей, а під час прогулянки можна відвідати акваріум із різними видами риб, що працює на території острова. Пройти від краю до краю острова можна за 30-40 хвилин. Тут є місця, де можна поблукати в тиші біля самої кромки води, послухати церковні дзвони або посидіти на лавці біля пам’ятника Шевченку, а можна пройтися доріжками острова вглиб, зустрічаючи на своєму шляху тільки собачників і велосипедистів. На острові розвинена інфраструктура – тут є платний туалет, трохи лавок, різні кафе, кіоски, де можна купити воду чи морозиво.

Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

На катамарані озером

Також у Дніпрі можна піти до парку Глоби. Для дітей і дорослих тут працюють різні атракціони: колесо огляду, кімната кривих дзеркал, тир, паровозики, батути, міні-кінотеатри, а також можна покататися озером на катамарані. Для тих, хто не любить активний відпочинок – у парку є велика кількість лавок. На клумбах парку ростуть не лише квіти та кущі, а й кабачки з гарбузом. В озері можна побачити та погодувати родину качок. Також у парку є окремий дитячий та спортивні майданчики.

Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

З видом на річку

Якщо хочеться провести час у Дніпрі біля води, але при цьому немає бажання йти на Монастирський острів або до яхт-клубу Січ, то можна відвідати набережну неподалік Фестивального причалу. У цьому районі встановлено велику сімейну лавку довжиною 50 метрів. Її встановили тут у 2011 році, і вона швидко стала популярним місцем відпочинку серед мешканців міста. На лавці в кількох кованих інсталяціях зображено життєвий шлях сім’ї – зустріч, рішення бути разом, народження дітей та інше. Тут можна посидіти під кованою парасолькою, поряд з Амуром або милими домашніми тваринами. Лавку занесено до Книги рекордів України, як найдовшу в країні.

Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будні

#image_title

 

Читайте також:

Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будніУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 місць, куди можна піти у Дніпрі в будніРусский

Автор:


# # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона
Новини Дніпра
Сьогодні 11:51
У Дніпрі рятують жінку, яка випала з балкона

У Дніпрі лікують жінку, яка випала з балкона 3-го поверху.

Мешканець Дніпра отримав нагороду “Герой-рятувальник року”: врятував підлітка з-під завалів будинку на Перемозі
Новини Дніпра
Сьогодні 11:28
Мешканець Дніпра отримав нагороду “Герой-рятувальник року”: врятував підлітка з-під завалів будинку на Перемозі

Мешканець Дніпра, спортивний тренер Юрій Васецький, який 14 січня врятував…

Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по місту
Новини Дніпра
Сьогодні 11:00
Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по місту

Дніпрянин переодягався у військову форму, щоб безперешкодно шпигувати та коригувати…

У Дніпрі може з’явитися “Будинок-праска”: де саме та як виглядатиме (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 10:48
У Дніпрі може з’явитися “Будинок-праска”: де саме та як виглядатиме (ФОТО)

Попри війну у Дніпрі продовжують зводити новобудови.

Наверх