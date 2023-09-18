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  • Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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На височині у парку Шевченка кілька років стоїть покинутий  та раніше дуже популярний ресторан «Маяк». Будівлю кілька разів намагалися продати, але безрезультатно. В очікуванні нового власника воно повільно руйнується.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, в якому стані зараз знаходиться ресторан та колишній нічний клуб.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Перший ресторан у парку Шевченка з’явився 1936 року. Він називався «Аврора», у 1950-х роках його перейменували на «Волну», а потім реконструювали – збільшили в розмірах і замість дерев’яних стін зробили цегляні, і знову перейменували.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

На цей раз заклад назвали «Маяк». Будівля нового ресторану була велика – на 6 поверхів.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

У самому ресторані було кілька залів. Серед них «Надія» – весільний зал із кришталевими люстрами, декоративним рельєфним панно та світлими стінами. У залі під назвою «Дніпровський каскад» можна було скуштувати різноманітні десертні страви. Він був на останньому, шостому поверсі ресторану. З його вікон можна було спостерігати річку та вулиці Дніпра. Стіни зали були пофарбовані у темно-червоний колір, на них були панно та кольорові вітражі. Також у залі був танцювальний майданчик. Поруч був банкетний зал в синіх, білих та зелених тонах. Тут обслуговувалися урочистості за замовленим меню. Ще один банкетний зал був прикрашений петриківським розписом.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Крім цього, в ресторані був «Гобеленовий зал», де можна було скуштувати курчат-табака та різноманітні страви з дичини, випити коктейль. Зал був витриманий у темних тонах. Два поверхи ресторану займав зал, де подавалися страви слов’янської кухні та була естрада для оркестру. У ресторані працював ліфт, щоб відвідувачам було зручніше діставатися потрібної зали.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Це був один із найвідоміших ресторанів Дніпра, але він не пережив 1990-і роки і закрився. Через деякий час у ньому відкрився нічний клуб «Магніт». З 2020 року його кілька разів намагалися продати, але поки будівля не отримала нового власника, вона повільно руйнується.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Колишній популярний ресторан перебуває в аварійному стані. Будівля розмальована графіті, де-не-де на фасаді можна побачити залишки гранітних плит, що його раніше прикрашали.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

Вікна та двері цілі. Потрапити усередину будівлі неможливо.

Новости Днепра про Як сьогодні виглядає один із найпопулярніших ресторанів Дніпра: тут був відомий нічний клуб (ФОТО)

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