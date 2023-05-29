Як раніше виглядав будинок Трояновського у Дніпрі: кінотеатр зі 100-річною історією та банківське відділення зі скарбами (ФОТО)

У Дніпрі багато старовинних будівель було зруйновано під час Другої світової війни. Від бомбардувань вони постраждали настільки сильно, що їх не відновлювали, а просто розбирали вщент і на їхньому місці зводили нові будинки. Хоча своїх призначень, по суті, ці будівлі не змінювали. Так, раніше у Дніпрі на проспекті Яворницького працював кінотеатр, відкритий у 1890-х роках. Будівля змінювала власників, переживала революції, війни, але існуючий там кінотеатр – це те, що було незмінним протягом 100 років.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, де знаходився і як виглядала ця будівля з кінотеатром.

Однією із перших кам’яних будівель на центральному проспекті Дніпра був будинок Мойсея Трояновського. Знаходився він там, де сьогодні розташовано ТЦ «Україна». Будівля була на два поверхи і на той час вважалася однією з найбільших у місті, оскільки довжина будинку становила близько 60 метрів. З’явився будинок на проспекті у середині 1830-х років. Перший поверх Трояновський відвів під магазини, зокрема тут була його аптека, оскільки сам власник будівлі був провізором. У магазинах продавали все, що завгодно – від розсади для городу до меблів та капелюшків. Тут навіть було відділення банку, мармурова майстерня і потім відкрилося фотоательє.

На другому поверсі здавались кімнати у найм. Але не для проживання, а сучасною мовою це були офіси. На другому поверсі була друкарня, архів та кілька відділів Губернського правління.

Пізніше Трояновський продав свій будинок купцю Штерну. І вже при ньому у будівлі відкрився один із перших кінотеатрів – біоскоп «Модерн».

З часом змінювалися і орендарі, магазини, але кінотеатр у будівлі працював дуже довго. Його роботу переривала революція та Перша світова війна, але після їх закінчення він знову відчиняв свої двері, змінюючи лише назву. Так, у 1919 році «Модерн» став «Червоним маяком», у 1922 році «Держкіно №2», у 1924 році «Більшовик».

У 1941 році будинок Трояновського було зруйновано. Довгий час містом ходили чутки, що коли одне з приміщень орендувало відділення банку, то з початком Другої світової війни вивезти всі цінності звідти не встигли і частину залишили у схованці в будинку. Згідно з однією легендою, у схованці були прикраси з діамантами, згідно з іншою – старовинні царські монети.

Після звільнення Дніпра у 1943 році уламки будівлі стали розбирати і за місцевою легендою, один із робітників знайшов невелику коробочку з цінностями зі схованки. Сказати правда це чи ні – неможливо, але наступного дня робітника на розборах завалів уже ніхто не бачив, та й потім у місті його не зустрічали.

1945 року на місці, де знаходився будинок Трояновського, було відкрито літній кінотеатр «Новини дня», а 1958 року на місці колишньої будівлі звели новий шестиповерховий будинок. І на першому поверсі відкрили кінотеатр за назвою «Україна». Він вважався одним із найкращих у Дніпрі, зал був розрахований на 700 глядачів, а екран був розміром 12,8 на 4,8 метра. У 1990-х кінозал було закрито, на його місці розпочав роботу торговий центр.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: