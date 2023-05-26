Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Заїзд через вітрину та підсвітка на стелі: як у середині 1950-х років виглядав легендарний автосалон у Дніпрі (ФОТО)

Заїзд через вітрину та підсвітка на стелі: як у середині 1950-х років виглядав легендарний автосалон у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 17:02
просмотров

У Дніпрі 70 років тому автомобілі та мотоцикли продавалися в автомагазинах. Щоправда, у самому місті був лише один такий, з величезною вітриною.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як автосалон того часу виглядав всередині.

У середині 1950-х років у Дніпрі відкрився магазин, де можна було купити автомобіль чи мотоцикл. Техніка була нова, йшла прямо із заводу. Усі машини були радянського виробництва та коштували дуже дорого.

Новости Днепра про Заїзд через вітрину та підсвітка на стелі: як у середині 1950-х років виглядав легендарний автосалон у Дніпрі (ФОТО)

#image_title

Наприклад, за машину ЗіМ потрібно було віддати 40 тис. рублів. Такі гроші на той час складно було заробити і до всіх, хто купував машини в цьому магазині, після покупки приходили «перевіряючі» з питанням: де він узяв гроші на такий дорогий транспортний засіб.

«Моя сусідка із чоловіком на початку 1960-х років купили автомобіль. За кілька днів до них прийшли міліціонери і почали розпитувати, на які гроші вони придбали машини. Її чоловік був військовим і довго служив за кордоном, на той час міг собі дозволити машину. Коли сусідка із чоловіком показали документи – перевіряльники пішли», – згадує мешканка Дніпра Наталія Подалекова. Така сама ситуація була й у тих, хто купував мотоцикли.

У магазині машини стояли на спеціальних «помостах» і біля вітрини. Знаходився «автодім» у будинку навпроти іншого знакового для Дніпра магазину «Тисячаі дрібниць». До магазину машини потрапляли через вітрину – вікна знімали і в салон заїжджав автомобіль чи мотоцикл.

Проіснував автомагазин у будинку на центральному проспекті кілька десятиліть, а потім зачинився. Сьогодні на його місці, як і раніше, знаходиться магазин з великими вітринами, але продають там сувеніри.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

Читайте також:

Новости Днепра про Заїзд через вітрину та підсвітка на стелі: як у середині 1950-х років виглядав легендарний автосалон у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Заїзд через вітрину та підсвітка на стелі: як у середині 1950-х років виглядав легендарний автосалон у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Звинуватили в “наводці” ракет: Алхім різко відповіла на хвилю хейту через сторіси про рідне Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:06
    Звинуватили в “наводці” ракет: Алхім різко відповіла на хвилю хейту через сторіси про рідне Дніпро

    Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як автосалон того часу виглядав всередині.…

    У парку ДІІТа росте 50-річне дерево-велетень: допомогає скласти сесію та має незвичну рису (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:46
    У парку ДІІТа росте 50-річне дерево-велетень: допомогає скласти сесію та має незвичну рису (ФОТО)

    У парку ДІІТа росте незвичайне дерево. Влітку його зелена крона…

    Кількість постраждалих внаслідок удару по лікарні у Дніпрі зросла до 31
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:45
    Кількість постраждалих внаслідок удару по лікарні у Дніпрі зросла до 31

    Сьогодні окупанти нанесли ракетний удар по Дніпру.

    У ветклініці Дніпра, біля якої влучила ракета, розповіли, що з персоналом та пацієнтами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:00
    У ветклініці Дніпра, біля якої влучила ракета, розповіли, що з персоналом та пацієнтами

    Під час ракетного удару постраждала ветклініка.

    Наверх