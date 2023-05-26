Заїзд через вітрину та підсвітка на стелі: як у середині 1950-х років виглядав легендарний автосалон у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі 70 років тому автомобілі та мотоцикли продавалися в автомагазинах. Щоправда, у самому місті був лише один такий, з величезною вітриною.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як автосалон того часу виглядав всередині.

У середині 1950-х років у Дніпрі відкрився магазин, де можна було купити автомобіль чи мотоцикл. Техніка була нова, йшла прямо із заводу. Усі машини були радянського виробництва та коштували дуже дорого.

Наприклад, за машину ЗіМ потрібно було віддати 40 тис. рублів. Такі гроші на той час складно було заробити і до всіх, хто купував машини в цьому магазині, після покупки приходили «перевіряючі» з питанням: де він узяв гроші на такий дорогий транспортний засіб.

«Моя сусідка із чоловіком на початку 1960-х років купили автомобіль. За кілька днів до них прийшли міліціонери і почали розпитувати, на які гроші вони придбали машини. Її чоловік був військовим і довго служив за кордоном, на той час міг собі дозволити машину. Коли сусідка із чоловіком показали документи – перевіряльники пішли», – згадує мешканка Дніпра Наталія Подалекова. Така сама ситуація була й у тих, хто купував мотоцикли.

У магазині машини стояли на спеціальних «помостах» і біля вітрини. Знаходився «автодім» у будинку навпроти іншого знакового для Дніпра магазину «Тисячаі дрібниць». До магазину машини потрапляли через вітрину – вікна знімали і в салон заїжджав автомобіль чи мотоцикл.

Проіснував автомагазин у будинку на центральному проспекті кілька десятиліть, а потім зачинився. Сьогодні на його місці, як і раніше, знаходиться магазин з великими вітринами, але продають там сувеніри.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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