У парку ДІІТа росте 50-річне дерево-велетень: допомогає скласти сесію та має незвичну рису (ФОТО)

У парку ДІІТа росте незвичайне дерево. Влітку його зелена крона закриває величезну ділянку вулиці, створюючи тінь та прохолоду для відвідувачів парку та студентів. Поява дерева оповита легендою, а ще воно може приносити вдачу тим, хто навчається в закладі.

Журналісти dnepr.info навідались до студмістечка аби сфотографувати це незвичне дерево.

Кожен хто хоч раз бував в парку ДІІТа, звертав увагу на величезний чорний горіх біля одного з навчальних корпусів. Наразі він заввишки з 7-поверховий будинок. Люди, що мешкають поблизу вишу, кажуть що дереву вже 50 років, а можливо навіть трохи більше. Єдине, що можна стверджувати точно, що на знімках 50-х років його ще немає. Після Другої світової війни студмістечко відстроювали наново, будували та ремонтували корпуси.

Дерев на його території взагалі було дуже мало.

За місцевою легендою, у ДІІТі колись працював викладач, який захоплювався дендрологією (наукою про дерева). Одного раз він привіз з Тернопільскої області плоди незвичайного горіха. Дерево мало вирости справді величезним.

Кажуть, що горіх почав рости досить швидко, але дивував однією рисою. Листя на ньому з’являлося не в середині травня як зазвичай, а в червні. Студенти жартували, що дерево дуже переживає за їх іспити, тому зеленіє аж після сесії. Недивно, що дуже скоро у виші з’явилася прикмета. Хочеш успішно скласти сесію – потри стовбур чорного горіху.

З роками горіх-велетень почали називати «листяним серцем ДІІТу», а також пропонували включити у список дерев-легенд, які б охоронялися як пам’ятник природи. Проте до цього так і не дійшло. Наразі горіх чудово себе почуває. Сподіваємося, що дерево проживе ще не один десяток років.

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