В парке ДИИТа растет 50-летнее дерево-великан: помогает сдать сессию и имеет необычную черту (ФОТО)

Журналисты dnepr.info наведались в студгородок, чтобы сфотографировать это необычное дерево.
Каждый кто хоть раз бывал в парке ДИИТа, обращал внимание на огромный черный орех возле одного из учебных корпусов. Он высотой с 7-этажный дом. Люди, проживающие вблизи вуза, говорят, что дереву уже 50 лет, а возможно даже немного больше. Единственное, что можно утверждать точно, что на снимках 50-х его еще нет.
После Второй мировой войны студгородок отстраивали заново, строили и ремонтировали корпуса, общежития, деревьев на его территории вообще было очень мало.
По местной легенде, в ДИИТе когда-то работал преподаватель, увлекавшийся дендрологией (наукой о деревьях). Однажды он привез из Тернопольской области плоды необычного ореха. Дерево должно было вырасти действительно огромным.
Говорят, орех начал расти довольно быстро, но удивлял одной чертой. Листья на нем появлялись не в середине мая как обычно, а в июне. Студенты шутили, что дерево очень переживает за их экзамены, поэтому зеленеет после сессии. Неудивительно, что очень скоро у вуза появилась примета. Хочешь успешно сдать сессию – потри ствол черного ореха.
С годами орех-великан начали называть «лиственным сердцем ДИИТа», а также предлагали включить в список деревьев-легенд, которые охранялись как памятник природы. Однако до этого так и не дошло. Пока орех прекрасно себя чувствует. Надеемся, что дерево проживет еще не один десяток лет.
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