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Як працює громадський транспорт Дніпра 8 березня: маршрути та графік

Сьогодні 08:00
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Сьогодні, 8 березня, у Дніпрі електротранспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 8 березня: маршрути та графік

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:

Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 736 автобусів (з них 143 – великої місткості).

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Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 8 березня: маршрути та графікУкраїнська Новости Днепра про Як працює громадський транспорт Дніпра 8 березня: маршрути та графікРусский

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