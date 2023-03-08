Як працює громадський транспорт Дніпра 8 березня: маршрути та графік

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 206 одиниць рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися:
Також по місту на 90 автобусних маршрутах курсує 736 автобусів (з них 143 – великої місткості).
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