Как работает общественный транспорт Днепра 8 марта: маршруты и график

Также по городу на 90 автобусных маршрутах курсирует 736 автобусов (из них 143 – большой вместимости).

Всего на маршруты электротранспорта вышли 206 единиц подвижного состава.

Сегодня, 8 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на…

7 марта враг обстрелял один из районов Днепропетровской области, сообщает…

Уже дома: из российского плена вернулось 130 украинцев Из российского плена домой вернулись 130 украинцев – 126 защитников и 4 защитницы. просмотров

Корректировал ракетные обстрелы торговых центров: на Днепропетровщине задержали предателя Служба безопасности Украины обнаружила и задержала информатора, наводящего российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины. Им оказался житель Новомосковска. просмотров

Используют газ и водомет: в Тбилиси полиция разгоняет участников акций протеста В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции. просмотров

Porsche не заметил трамвай: в Днепре на проспекте Леси Украинки произошла авария В Днепре на проспекте Леси Украинки произошло ДТП с участием Porsche Macan и трамвая №5. просмотров