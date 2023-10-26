Як перед знесенням виглядала одна з останніх «катерининок» на набережній Дніпра: в оточенні «Амстердаму» та будівельних кранів (ФОТО)

Сучасні багатоповерхові будинки на набережній Дніпра почали з'являтися у місті близько 20 років тому. До цього тут були переважно «катерининки» - невеликі двоповерхові будинки зведені в середині 1830-х років і пізніше.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядала остання така «катерининка» у Дніпрі, де вона знаходилась і коли її знесли.

Раніше район від Ливарної вулиці до парку Шевченка у Дніпрі називався Каменья. Це була прибережна частина річки з крутими схилами та підйомами. Особливістю території було безліч каменів різного «калібру» – від дрібних гострих камінців до валунів у кілька кілограм. У Каменьї було кілька вулиць: Мусманська гора, Нова, Кам’яна, Колодязна та інші.

Забудовувався район хаотично, перші будівлі почали з’являтися тут у 1860-х роках, коли місто починало потроху зростати та розширюватися. Територія заселялася самовільно, а район вважався напівкримінальним.

Будувалися тут переважно одно та двоповерхові будиночки. Усі зручності були на вулиці.

Існувала Каменья до 1970-х років, коли мешканців цих будинків почали поступово розселяти, а сам район – перебудовувати.

У 2000-му в Каменьї ще залишалося кілька невеликих будиночків із безліччю входів – у старовинні будинки після закінчення Другої світової війни селили відразу по кілька сімей – їм давали по кімнаті та мешканці, як могли дообладнали приміщення – робили окремі входи, прибудовували веранди.

До 2007 року район остаточно перестав існувати. На той час тут залишалася лише одна двоповерхова «катерининка» в оточенні величезної кількості висоток та будівельних кранів. Її також знесли.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», Д. Островський, Д. Долинський, блог Артема Костюка

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