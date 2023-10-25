ТОП-5 незвичайних арт-об’єктів у Дніпрі: дементори з квітами, привиди та глиняний гном (ФОТО)

У Дніпрі дуже багато незвичайних арт-об'єктів, пам'ятників та скульптур та їх кількість постійно збільшується. Частину цих об'єктів одні мешканці міста хвалять, інші терпіти не можуть. Але всі регулярно фотографуються біля них.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 незвичайних скульптур, які можна побачити у Дніпрі.

Дементори у квітах

Ці дві незвичайні статуї з’явилися у Дніпрі нещодавно. Вони встановлені біля одного з магазинів у районі вулиці Святослава Хороброго. Зовні схожі на жінок, які тримають у руках квіти та приховують свої обличчя під покривалом. Статуї виглядають так, наче з них ще не зняли брезент і ось-ось їхні обличчя відкриють. Але також через «покривала» на голові вони схожі на дементорів із книг про Гаррі Поттера.

Привиди у центрі

Власники торгових точок у Дніпрі як можуть прикрашають свої заклади до Хеллоуїна, який у світі відзначатимуть у ніч 31 жовтня. Тому у Дніпрі з’являються також і тимчасові арт-об’єкти у тематиці свята.

Так, три привида в оточенні гарбузів і «кажанів» «оселилося» на вулиці Короленка. Виглядають вони досить стильно – у бейсболках та чорних окулярах.

Залізні чоловічки

На вулиці Південній біля одного з бізнес-центрів сидять дві ось такі незвичайні «чоловічки». З’явилися вони там 2021 року. На лавці, де сидять залізні люди, є місце для третьої людини. Тож кожен може зробити фото поряд із незвичайним арт-об’єктом.

Глиняний гном

На вулиці Святослава Хороброго у тіні дерев причаївся невеликий глиняний гном. Сидить він у квітах і має дуже незвичайний вигляд. Скульптуру нелегко помітити, якщо не дивитися спеціально вниз.

Вузли та камні

Частина містян ругають цей арт-об’єкт на вулиці Яворницького, інші – навпаки, хвалять, а ось діти від нього у захваті та люблять не лише фотографуватися біля «Вузла», а й лазити скульптурою. Мало хто знає, що камені, що лежать поряд з двома вузлами, є частиною композиції. Як пояснюють автори конструкції, перший посил арт-об’єкта – це білі камені та теплі тони як відсилання до чогось теплого, курортного, іншого світу. Також «Вузол» є символом того, що відбувається всередині самої людини, а також це відсилання до самого міста – вузол виготовлений із нержавіючої сталі, а Дніпро є промисловим містом, сталі та граніту.

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