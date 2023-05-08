Як оформити пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій у Дніпрі: інструкція

Учасники бойових дій можуть оформити пільги на оплату комунальних послуг у Дніпрі. Для цього людина повинна має бути внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Для оформлення пільг на оплату комунальних послуг, учаснику бойових дій необхідно навідатись до Пенсійного фонду України та подати 2 заяви: про надання пільг на оплату ЖКГ, придбання твердого палива та скрапленого газу та про внесення відомостей про нього до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Під час подання заяв також необхідно буде пред’явити паспорт, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків та документ, що підтверджує право на пільги. Якщо потрібно підтвердити місце проживання (коли людина живе не за пропискою, зазначеною в паспорті, а в іншому місці), то необхідно надати довідку про договір оренди, оплату ЖКГ за іншою адресою або офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання.

Подати заяву можна або особисто, у відділенні Пенсійного фонду, або на його веб-порталі, або надіслати поштою.

Також подати заяву на отримання пільг на оплату комунальних послуг можна у Центрі надання адміністративних послуг, в органах селищних, селищних, міських рад територіальних громад чи військових адміністрацій.

Якщо людина має право на пільги за декількома законами, то вибрати може лише один варіант підстави для отримання пільг.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: