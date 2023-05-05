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  • Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Сьогодні 12:48
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Раніше водонапірні вежі у Дніпрі забезпечували місто водою, але згодом на зміну їм прийшов підземний водопровід і вежі перестали виконувати свою пряму функцію. Деякі з них були розібрані, зруйновані або використовувалися як ресторан, наприклад, колишній заклад «Стара вежа» на Підстанції, а інші й досі стоять, наче пам'ятники та потихеньку руйнуються.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Загалом таких веж у Дніпрі залишилося кілька. Одна з них знаходиться на території студмістечка ДІІТу. Журналісти dnepr.info поїхали туди подивитися, як виглядає водонапірна вежа зараз.

Коли вежа з’явилася

Імовірно, вежа в ДІІТі була побудована наприкінці 1930-х років. Тоді починалося активно забудовуватися студентське містечко вищого навчального заклуд, з’явилося кілька корпусів, а головним завданням вежі було забезпечення ДІІТу водою. Довгий час це була найвища споруда у всьому районі – її висота понад 30 метрів.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Зовнішній вигляд

Але згодом необхідність у роботі водонапірної вежі відпала. Будівля залишилась просто стояти обабіч корпусів університету та студентських гуртожитків.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Зараз двері її наглухо зачинені, потрапити всередину неможливо, але раніше піднятися на верх вежі було можливо. Вхід був відкритий, а щоб побачити місто з висоти вежі потрібно було подолати гвинтові залізні сходи.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Щоправда, дехто використовував вежу як туалет.

Згодом вхід у вежу зачинили на замок та для більшої надійності заварили двері.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Нині вона, швидше за все, перебуває в аварійному стані. Верх вежі «облаштований» дерев’яними дошками потихеньку гниє та руйнується – вітер, дощ, сніг та сонце роблять свою справу.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Але цегляна база башти збереглася непогано.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Легенди вежі

На початку 2000-х вежу облюбували шанувальники неформальної музики та сатаністи. Останні начебто навіть проводили тут свої «обряди» – малювали на стінах відповідну символіку, палили багаття.

З вежею пов’язують чимало легенд. Так, згідно з однією з них, у будівлі є вхід до катакомб, які ведуть прямо до Палацу студентів. Але перевірити це не можна. Однак, коли будувався палац, то місце студмістечка вважалося передмістям Катеринослава, тут були дачі містян і навряд архітектори палацу прокладали до них хід.

Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)

Ще одна легенда розповідає про те, що у 1950-х роках до вежі часто приходила бабуся у чорному одязі. Годинами стояла біля будівлі і щось шепотіла. За однією версією це була відьма. Тож відтоді дехто вважає вежу містичним місцем, а за іншою – у бабусі просто на місці вежі колись був будинок, де вона виховувала двох синів. Під час Другої світової війни вони загинули, а вона приходила на це місце і згадувала свої щасливі дні. Сказати яка з версій правдива, і чи не вигадка історія про стареньку – неможливо. Але студенти вишу вважають, що вежа може виконувати бажання і перед сесією приходять до неї і «просять» про залік та “шару”.

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Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Наче з фільму жахів: як сьогодні виглядає покинута водонапірна вежа біля ДІІТу (ФОТО)Русский

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