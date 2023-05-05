Програма «Доступні ліки» 2023: як скористатися у Дніпрі та де взяти рецепт

У Дніпрі можна отримати ряд ліків безкоштовно або з невеликою доплатою в рамках програми «Доступні ліки».

Журналісти dnepr.info розбирались до якого лікаря потрібно звертатись за рецептом та хто може брати участь у програмі.

Що таке програма «Доступні ліки»

У Дніпрі вже декілька років поспіль функціонує програма «Доступні ліки». Це Урядова програма в рамках якої пацієнт з тією чи іншою недугою може отримати в аптеці необхідні ліки або безкоштовно або з невеликою доплатою. Єдина умова – це наявність рецепту від лікаря.

Хто може скористатись програмою «Доступні ліки»

Участь у програмі можуть брати люди, що мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму, діабет, розлади психіки та поведінки, страждаючі на епілепсію та нецукровий діабет.

Де шукати перелік препаратів, які можна отримати за програмою «Доступні ліки»

Рецепт виписується на діючу речовину в ліках, а не на самі ліки. Тож з однією та тією самою діючою речовиною у аптеці можуть бути декілька препаратів різної цінової категорії. Людина може маючи при собі рецепт або взяти найдешевший препарат безкоштовно, або якщо хоче, чи найдешевшого препарату у аптеці немає, доплатити частину вартості препарату і отримати ліки. Перелік препаратів, які відпускаються в аптеці безкоштовно за наявності рецепта від лікаря можна побачити тут. У разі відсутності необхідного лікарського засобу, хворий може звернутись в іншу аптеку, що працює з програмою або зачекати доки необхідні ліки будуть в наявності.

Яким має бути рецепт та які лікарі його можуть виписати

Рецепт – це головне, що дає людини змогу отримати безкоштовно ліки або з невеликою доплатою. Тож лікар має належним чином заповнити бланк, де буде вказана необхідна діюча речовина зі списку. Також лікар може виписати і електронний рецепт – він нічим не відрізняється від паперового. Для пацієнта інформація про е-рецепт надходить у вигляді смс-повідомлення. Воно містить 16 значний номер рецепту та 4-значний код підтвердження.

Для отримання рецепту на «Доступні ліки» пацієнт повинен обрати собі сімейного лікаря, укласти з ним декларацію та мати встановлений діагноз відповідного хронічного захворювання та лікуватись амбулаторно. Препарати за програмою «Доступні ліки» не можна отримати без встановленого відповідного діагнозу.

Пацієнту, якому був виписаний рецепт не обов’язково самому йти до аптеки. Номер е-рецепту можна переслати рідним, які підуть в аптеку.

Дізнатись адреси аптек, які приймають участь у програмі «Доступні ліки» можна за номером 16-77.

Ліки для лікування епілепсії виписує психіатр або невролог. Він же видає рецепти для тих, хто страждає на розлади психіки та поведінки. Рецепт на препарати від нецукрового діабету можна взяти в ендокринолога або сімейного лікаря, ліки від бронхіальної астми, діабету II типу, серцево-судинних захворювань також виписує сімейний лікар.

«Багато пацієнтів не знають про програму «Доступні ліки». Я дуже часто стикаюся з цим під час прийому хворих на бронхіальну астму, яким, наприклад, потрібен комбінований інгалятор (будесонід/формотерол або сальметерол/флютікозон). Ці препарати є в переліку «Доступних ліків». Згідно оновленого реєстру, деякі з них в певному дозуванні можна безкоштовно взяти в аптеці, що співпрацює з програмою «Доступні ліки». Рецепт на такі препарати виписує сімейний лікар за рекомендацією пульмонолога. Але деякі пацієнти про це не знають і користуються, наприклад, лише вентоліном (бо він дешевше). Через це вони не отримують ефективну терапію. Тож не соромтеся звертатись до свого сімейного лікаря по рецепт. Перелік препаратів та їх дозування, які можна отримати безкоштовно, є на сайті МОЗ», – пояснює Ольга Шевцова, головний позаштатний експерт ДОЗ ОВА з питань дитячої пульмонології, лікар-пульмонолог дитячої консультативної поліклініки РМЦРЗ.

Нагадуємо, що записатися на прийом до дитячого пульмонолога у Дніпрі можна безкоштовно за направленням від сімейного лікаря. Спеціаліст працює у консультативній поліклініці РМЦРЗ (вул. Космічна, 13). Записатися можна онлайн через цю систему або через реєстратуру за телефонами: 0563788000; 0668010803; 0688010803; 0738010803. Записатися на прийом можуть усі пацієнти, що мають направлення від сімейного лікаря, незалежно від місця проживання.

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